Băng nhóm Tài “kiểng” hầu tòa

Dương Hữu Phước, Nguyễn Quốc Bảo, Nguyễn Xuân Trường, Lê Phú Nhân, Phan Văn Thanh, Nguyễn Thành An. Theo đó, HĐXX tuyên phạt bảy bị cáo tổng cộng hơn 36 năm tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác.

Theo nội dung cáo trạng, tháng 7-2011, do có mâu thuẫn trong sinh hoạt nên Trần Nguyễn Trung Hiếu dùng mã tấu chém Bảo gây thương tích. Sau khi vào bệnh viện băng bó vết thương xong, Bảo gọi điện thoại rủ nhóm của mình đi tìm Hiếu để trả thù (khoảng 30 đối tượng). Cả nhóm vác hung khí đi tìm Hiếu thì Tài nhận được điện thoại của một “đàn em” thông báo bị anh em của anh Trần Minh Sang đánh. Vì vậy, Tài yêu cầu cả nhóm kéo về sân bóng đá của phường Tăng Nhơn Phú, quận 9 để bàn bạc việc tìm đánh anh em Trần Minh Sang. Đang đi thì một đối tượng trong nhóm phát hiện anh Sang. Ngay lập tức, cả nhóm dừng xe rồi vác mã tấu đến chỗ anh Sang đang ngồi nhưng anh Sang chạy vào nhà đóng cửa lại nên cả nhóm không kịp ra tay. Tuy nhiên, phát hiện thấy hai chiếc máy của anh Sang và anh nguyễn Trung Kiên đang dựng ở đó nên Phước, An và một số đối tượng (chưa rõ lai lịch) đập phá hai chiếc xe nói trên rồi cả nhóm lên xe bỏ đi. Sau đó, Tài yêu cầu tất cả quay trở lại nơi vừa gây án thì thấy lực lượng công an đang làm việc tại hiện trường nên cả nhóm bỏ chạy.

Trên đường bỏ chạy, nhóm của Tài lại phát hiện anh Sang đang đứng bên đường với một số người khác. Cả nhóm liền cho xe lao thẳng vào anh Sang và nhóm bạn. Riêng anh Sang đứng lại nên bị một số đối tượng dùng mã tấu chém vào người. Không dừng lại ở đó, Phước và Trường dùng mã tấu đuổi theo chém vào đầu, hông và lưng anh Sang gây tỉ lệ thương tật 33% vĩnh viễn.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã nhận tội theo những gì mà VKS truy tố. Riêng bị cáo Tài không thừa nhận hành vi của mình, cho rằng mình không trực tiếp tham gia vào việc gây thương tích cho anh Sang. Tuy nhiên, khi nói lời sau cùng, Tài đã thừa nhận mình là đồng phạm với vai trò xúi giục và giúp sức cho đồng bọn.

Đây là băng nhóm gồm những thanh niên hư hỏng tụ tập lại để quậy phá gây bức xúc trong quần chúng nhân dân trên địa bàn quận 9 thời gian vừa qua mà Pháp Luật TP.HCM đã từng phản ánh.

TIẾN HIỂU