Băng trộm tiền khách nước ngoài lãnh án tù

Theo hội đồng xét xử, hai bị cáo đã lợi dụng đêm tối để dàn cảnh móc túi của du khách, gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội và gây hậu quả nghiêm trọng khiến du khách nước ngoài thấy bất an, thiếu thiện cảm khi đến du lịch tại Việt Nam.









Tại phiên tòa, Trung và Linh (chung sống như vợ chồng) đã khai nhận do muốn có tiền tiêu xài đã bàn việc dàn cảnh để trộm cắp tài sản của du khách nước ngoài. Khuya 15-5-2011, Trung chở Linh từ nhà tại quận 4 qua khu trung tâm TP tại quận 1.Khi đến trước nhà số 91 Hai Bà Trưng, cả hai phát hiện một du khách người Nhật là anh Daisuke Magai đang đi bộ trên lề đường. Trung tấp xe cho Linh xuống tiếp cận du khách này. Linh đến giả vờ mời anh Daisuke Magai mua dâm.Lợi dụng lúc du khách sơ ý, Linh đã nhanh tay móc chiếc điện thoại và chiếc bóp trong túi quần của anh Daisuke rồi bỏ chạy lên xe gắn máy do Trung chờ sẵn định tẩu thoát. Người du khách phát hiện việc mất bóp nên chạy đuổi theo bắt giữ Linh.Vừa lúc đó, hai dân phòng phường Bến Nghé, quận 1 đi ngang đã hỗ trợ du khách người Nhật bắt giữ Trung, Linh.Trung còn rút dao bấm trong túi ra để chống cự nhằm tẩu thoát nhưng đã bị hai dân phòng khống chế, bắt giao công an xử lý.Trong bóp của du khách có số tiền 7,5 triệu đồng.Theo C.MAI (TTO )