Báo cáo Thủ tướng nguyên nhân cầu 4 tỉ mới xây xong đã sập

Đó là cầu Ô Rô, thuộc xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau. Theo đó, vẫn như lý do mà Sở GTVT tỉnh Cà Mau báo cáo sơ bộ hai tuần trước đây, tức do đất sụp và trượt. Báo cáo này không đề cập đến lý do thiết kế hay thi công, giám sát…



Tuy nhiên, UBND tỉnh cho rằng đó chưa phải là lý do chính thức, bởi còn phải chờ kết quả tham vấn ý kiến của một số tổ chức giám định chuyên nghiệp.

Như chúng tôi đã thông tin, vào lúc 1 giờ 25 phút ngày 5-8, cây cầu Ô Rô bỗng dưng đổ sập hoàn toàn xuống sông, không gây tai nạn cho người do đúng lúc đêm khuya.

Đây là cây cầu trong dự án đường về Trung tâm xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, có tổng giá trị đầu tư 4 tỉ đồng, do DNTN Sử Thành Phú thi công. Công trình chưa nghiệm thu nhưng được đưa vào sử dụng từ đầu năm 2016.



Cầu Ô Rô bị sập hôm 5-8.