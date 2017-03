Báo cáo Thủ tướng vụ 1.200 con gà hỗ trợ dân ‘chạy’ vào nhà lãnh đạo xã

Theo kết quả kiểm tra, ngày 10-10-2013, UBND xã Quế An lập phương án xây dựng mô hình trình diễn chăn nuôi gà thả vườn với tổng kinh phí 50 triệu đồng để hỗ trợ cho sáu gia đình theo chương trình phát triển sản xuất (do UBND huyện Quế Sơn phê duyệt). Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, đến tháng 11-2014, chính quyền xã Quế An mới tổ chức thực hiện và mua 1.200 con gà giống để cấp phát. Khi triển khai, xã Quế An lại phân chia số gà này cho 24 hộ dân, trong đó có 23 cán bộ xã và một hộ là người thân của cán bộ xã (mỗi người nhận 50 con gà). Sau khi nuôi gà lớn các cán bộ xã đã làm thịt hoặc xuất bán. Sự việc bị người dân phát giác và báo chí phản ánh.

Sau khi tiếp nhận thông tin, chủ tịch UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo UBND huyện Quế Sơn xử lý vụ việc. Sau đó UBND huyện Quế Sơn đã thu hồi gần 46 triệu đồng tiền mua gà giống và thức ăn do xã Quế An thực hiện sai. Huyện đã kiểm điểm tập thể UBND xã Quế An và các cá nhân liên quan, trong đó có ông Hoàng Kim Minh (Chủ tịch UBND xã). Đồng thời kiểm điểm trách nhiệm Phòng NN&PTNT huyện Quế Sơn và các thành viên phụ trách chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện vì đã để xảy ra sai phạm. Theo đó, trước ngày 6-4 sẽ xử lý hành chính về mặt nhà nước đối với các cán bộ xã Quế An và xử lý về mặt đảng trước ngày 10-4.