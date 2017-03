Bão có thể xuất hiện trong tháng

Cũng trong tháng 12, các tỉnh miền Bắc bắt đầu bước vào thời kỳ chính của mùa đông nên các đợt không khí lạnh có khả năng được tăng cường liên tục. Đợt rét đậm đầu tiên trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc xảy ra vào thời kỳ đầu đến giữa tháng 12. Nhiệt độ trung bình tháng tại Bắc Bộ thấp hơn trong khoảng -0,5 đến -1 độ C so với nhiều năm trước. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ có nhiệt độ trung bình tháng phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ C.

