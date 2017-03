Bảo đảm an ninh cho 10.000 người Việt tại Ukraine

Hiện nay có khoảng 10.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm ăn tại Ucraina, chủ yếu tại các thành phố lớn như Kharkov, Odessa, Kiev, Donesk…

Ngay khi tình hình tại Ucraina diễn biến phức tạp, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina theo dõi sát tình hình, thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho cộng đồng người Việt Nam tại Ucraina. Cho đến nay, chưa có thông tin về công dân Việt Nam bị thiệt hại do những biến động tại Ucraina.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina đã phối hợp chặt chẽ với các Hội người Việt Nam tại các địa phương ở Ucraina thông báo rộng rãi trong cộng đồng đề nghị bà con tăng cường đoàn kết, phát huy truyền thống yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau; tăng cường đảm bảo an toàn về người và tài sản, nhất là tại các khu vực xảy ra xung đột. Đại sứ quán cũng đã phân công các bộ phận chuyên trách xử lý kịp thời những yêu cầu hỗ trợ của bà con khi có những diễn biến bất thường, khẩn trương giải quyết những yêu cầu về thủ tục giấy tờ đối với những bà con có nhu cầu về nước.

Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina đã thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng các đường dây nóng tại Đại sứ quán (+380503320535/+380503359097) và tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao (+84918370497) để bà con liên lạc khi cần thiết.

PV