Bảo đảm an toàn cho người dân đi lại trong dịp Tết

Trong Công điện 43/CĐ-BGTVT gửi các Cục Quản lý chuyên ngành, các Sở Giao thông Vận tải, Tổng Công ty vận tải, các đơn vị, tổ chức cá nhân liên quan về công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị kiểm tra, rà soát các nút giao thông, các điểm giao cắt giữa đường bộ với đường sắt, hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, các vị trí tiềm ẩn mất an toàn giao thông và có biện pháp cảnh báo hoặc khắc phục kịp thời.



Tại các công trình giao thông đang xây dựng, các đơn vị thi công chủ động xây dựng phương án ngừng thi công, hoàn trả mặt đường, bảo đảm an toàn giao thông, tuyệt đối không để việc thi công công trình gây cản trở giao thông.



Đối với công tác kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm, Bộ trưởng Bộ Giao thông yêu cầu các đơn vị tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng: công an, quản lý thị trường, kiểm lâm, kiểm dịch y tế… bảo đảm giữ gìn trật tự, an ninh trong hoạt động vận tải tại các bến tàu, bến xe, cảng hàng không; Bảo đảm anh ninh, trật tự trên phương tiện trong quá trình hoạt động.



Ngoài ra, các lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp với Cảnh sát giao thông và lực lượng tham gia đảm bảo giao thông; chỉ dẫn phân luồng giao thông, giảm thiểu tối đa sự cố ùn tắc giao thông.



Liên quan đến công tác vận tải hành khách dịp Tết, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị chức năng có liên quan thành lập bộ phận chuyên trách, thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, phối hợp giữa các lực lượng vận tải, quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, bến tàu, nhà ga, bến xe, quản lý người điều khiển phương tiện,… nhằm kịp thời giải quyết hoặc tham mưu để xử lý các tính huống phát sinh.



Các đơn vị xây dựng kế hoạch vận tải đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu vận tải tăng cao trong các dịp Tết, mùa lễ hội, đặc biệt tại các đầu mối giao thông, bảo đảm giải tỏa hành khách và hạn chế tối thiểu ùn tắc giao thông đồng thời bố trí phương tiện tăng cường, bổ sung hoặc điều chuyển phương tiện; bố trí lái tàu, lái xe, phi công, nhân viên phục vụ; xây dựng kế hoạch kiểm tra các điều kiện an toàn vận tải.



Bên cạnh đó, các đơn vị cũng cần chỉnh trang bến tàu, bến xe, cảng hàng không, hệ thống thông tin để hành khách chủ động trong việc lựa chọn chuyến đi đồng thời triển khai các hình thức bán vé, tạo thuận lợi cho người dân có nhu cầu mua vé đồng thời có biện pháp chống việc cầu cơ, buôn bán vé gây mất trật tự xã hội./.





Theo Việt Hùng (Vietnam+)