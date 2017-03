Bảo đảm an toàn giao thông ở cửa ngõ sân bay

(PL)- Ngày 1-11, Công an quận Tân Bình (TP.HCM) đã tổ chức hội nghị sơ kết bốn tháng công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo báo cáo, qua bốn tháng thực hiện đã giảm tình hình tai nạn giao thông, ùn tắc và tụ tập đua xe gây rối. Tình trạng xe ôm, taxi mồi chài, lôi kéo khách không còn diễn ra. Theo Đại tá Lê Văn Thúc - Trưởng Công an quận Tân Bình thì tình trạng taxi chiếm lòng, lề đường bên ngoài khu vực sân bay còn phức tạp do thiếu bến bãi. Đại tá Lê Văn Thúc nhấn mạnh trong thời gian tới phải giải quyết bến bãi đậu cho taxi, đẩy mạnh xử lý taxi vi phạm và tăng cường tuần tra kiểm soát phòng, chống tội phạm trộm cướp… LƯU NGUYỄN