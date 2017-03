Bão đánh sập panô, ai bồi thường?

Bản án sơ thẩm chưa thỏa đáng? Vừa qua, Công ty Phú Yên đã kháng cáo bản án sơ thẩm vì nhận thấy việc tòa tuyên hợp đồng vô hiệu là chưa thỏa đáng. Trong hợp đồng thi công, hai bên ghi rõ: “Công ty Sài Gòn chịu trách nhiệm xin phép xây dựng và quảng cáo theo quy định của pháp luật”. Do đó, việc không có giấy phép xây dựng là do lỗi của Công ty Sài Gòn chứ không phải của bị đơn. Mặt khác, tòa tuyên hợp đồng vô hiệu và công nhận các giao dịch phát sinh sau khi hợp đồng xác lập như thiệt hại của nguyên đơn, các hư hỏng tài sản do sự cố… nhưng lại không nhắc đến việc bị đơn bị thiệt hại như phí thi công, phí bảo hiểm... là không thỏa đáng. Đặc biệt, trong khi hợp đồng ghi rõ bão từ cấp 8 trở lên thì bên thi công không phải chịu bồi thường còn ở đây bão chỉ ở cấp 7, cấp 8 nên không thể quy là cấp 8 để buộc bị đơn cùng chia đôi trách nhiệm… Bàn về vụ án, luật sư Huỳnh Phước Hiệp (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết nếu bên thi công vi phạm quy định về xây dựng dẫn đến sự cố công trình thì bên thi công phải chịu trách nhiệm. Còn ở đây, chủ đầu tư đã không xin phép xây dựng công trình nên sai ngay từ đầu, lỗi hoàn toàn ở phía này. Mặt khác, sự cố là do nguyên nhân khách quan nên không thể buộc bị đơn cùng chịu trách nhiệm.