Báo động tai nạn giao thông ở nông thôn

Tai nạn giao thông (TNGT) tăng sau tết, người nghiện ma túy lái xe, giao thông nông thôn phát triển thiếu bền vững… là những vấn đề nóng được Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia, đưa ra tại hội nghị giao ban trực tuyến công tác đảm bảo trật tự ATGT hai tháng đầu năm 2014, sáng 25-2.

TNGT tăng nghiêm trọng trên quốc lộ

Theo ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia, trước và trong những ngày nghỉ tết không xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe tải nặng, xe container. Tuy nhiên, chỉ một tuần sau tết đã xảy ra tám vụ TNGT nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến các loại xe trên làm 12 người chết và 43 người bị thương. Các vụ TNGT xảy ra chủ yếu vào ban đêm và rạng sáng. Nguyên nhân thường do lái xe chạy quá tốc độ, tránh vượt sai, chạy lấn làn, một số địa phương có quốc lộ đi qua chủ quan, lơ là trong công tác đảm bảo ATGT…





Chỉ một tuần sau tết đã xảy ra tám vụ TNGT nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe tải nặng, xe container làm 12 người chết và 43 người bị thương. (Ảnh chỉ có tính chất minh họa) Ảnh: L.ĐỨC

Tại buổi giao ban, nhiều địa phương đã trình bày các biện pháp kéo giảm TNGT hiệu quả. Ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, cho hay địa phương có nhiều tuyến quốc lộ đi qua với chiều dài hàng trăm kilomet nên tỉnh phải duy trì thường xuyên các chốt, trạm kiểm soát. Qua dừng hơn 600 xe khách để kiểm tra, lực lượng chức năng của tỉnh đã tạm giữ tới 500 bằng lái của lái xe vi phạm.

Còn tại Hải Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hiển cho hay tỉnh áp dụng mức phạt mút khung, không phạt ở mức thấp hoặc ở mức trung bình. “Thời gian tới, những biện pháp như Quảng Bình, Hải Dương đã thực hiện cần được các địa phương khác làm mạnh hơn, quyết liệt hơn” - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo.

Chặn cơn lốc TNGT ở nông thôn

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng TNGT đã và đang như cơn lốc tràn qua các tuyến giao thông nông thôn, miền núi. Theo ông Lê Phước Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, hơn 75% số vụ TNGT ở tỉnh này là do xe máy gây ra trên các tuyến đường nông thôn, miền núi. “Số kilomet đường nông thôn, miền núi tăng lên liên tục nhưng chưa có quy chuẩn về lộ giới, hành lang an toàn hai bên. Ngoài ra, các tuyến đường này cong cua nhiều, cây hai bên đường do dân trồng thường che khuất tầm nhìn trong khi biển báo, tín hiệu thiếu… là những nguyên nhân chính” - ông Thanh lý giải.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hiển, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, tỉnh có khoảng 145 km quốc lộ đi qua nhưng có tới 9.000 km đường nông thôn. “Toàn là đường bê tông xi măng cả, học sinh đi xe đạp điện ngày càng nhiều trong khi xe máy chạy ào ào. Thế là va quẹt, là tai nạn. Vì vậy Bộ GTVT cần sớm đề ra biện pháp kiểm soát, kiểm tra xe máy, xe đạp điện đang có xu hướng tràn về nông thôn!” - ông Hiển đề xuất.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, hệ thống giao thông nông thôn, miền núi đang phát triển không bền vững, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT cao. Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ GTVT, Bộ Công an triển khai ngay bộ phận bảo đảm ATGT xuống vùng nông thôn, miền núi; tập huấn cho lực lượng công an viên công tác bảo đảm, tuần tra, kiểm soát giao thông trên địa bàn. “Triển khai ngay việc ký cam kết giữa thôn, bản với từng hộ dân về việc người đi xe máy và xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm đúng chuẩn, không chở ba, chở bốn” - Phó Thủ tướng yêu cầu.

Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm

“Người nghiện ma túy lái xe ô tô giải quyết ra sao? Trách nhiệm của doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước trước vấn đề này thế nào?” - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt vấn đề (ngày 25-2, Pháp Luật TP.HCM đã có bài phản ánh).

Theo ông Nguyễn Hoàng Hiệp, thời gian tới Bộ Y tế sẽ chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo quy định tiêu chuẩn sức khỏe lái xe kinh doanh vận tải bằng ô tô; ban hành quy định về xét nghiệm máu, kiểm tra nồng độ cồn lái xe. Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với Bộ Công an, Bộ GTVT kiểm tra trên toàn quốc để phát hiện, xử lý lái xe khách, xe tải nặng, xe container sử dụng ma túy.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tình trạng lái xe sử dụng ma túy đã tới mức báo động đỏ, cần phải có biện pháp mạnh hơn, quyết liệt hơn nữa. “Việc kiểm tra, xử lý không chỉ hướng vào lái xe mà phải quy định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp nếu sử dụng loại lao động nguy hiểm này. Các sở GTVT không kiểm tra kỹ các điều kiện về kinh doanh vận tải, trong đó có điều kiện về con người, dẫn tới để “lọt” lái xe nghiện ma túy thì cũng phải bị xử lý nghiêm” - Phó Thủ tướng chỉ đạo.

