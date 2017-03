Báo động tình trạng trẻ em... sinh con

Nhiều trường hợp trẻ em vị thành niên thời gian gần đây lên sinh tại Khoa Sản, BV Trung ương Huế

Theo đó, tình trạng trên gia tăng trong 3 năm trở lại đây. Các trường hợp xảy ra rải rác ở trên hầu hết các huyện, thị xã, thành phố Huế và huyện miền núi trong tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ thể, như sản phụ “nhí” P.T.T.h (SN 1997, trú TP Huế) sinh con vào tháng 8/2013 khi chỉ 16 tuổi; em N.T.L (SN 1998, trú Thị xã Hương Thủy) sinh con vào tháng 3/2014); em R.P.N (SN 1997, trú huyện miền núi A Lưới) sinh con tháng 2/2014. Đặc biệt, có em T.P.L (trú TP Huế) mới chỉ 14 tuổi nhưng đã làm mẹ vào đầu năm nay.

Do mang thai, sinh nở sớm nên tâm sinh lý của các em chưa được ổn định. Kiến thức làm mẹ và cơ thể chưa được chuẩn bị đầy đủ nên ảnh hưởng xấu đến sức khỏe rất nhiều. Chưa kể, có 1 trường hợp nghi xâm hại tình dục, cơ qua công an phải vào cuộc.

Em L. (14 tuổi) cho biết nhà em có bố say xỉn cả ngày, mẹ đã mất. Em tỏ ra ngơ ngác về kiến thức sinh nở, làm mẹ và cũng ngại cho biết bố của em bé là ai. Đưa em lên BV Trung ương Huế sinh là 1 chị hàng xóm tốt bụng, người đã xách giúp vài bộ quần áo, chai nước, bịch sữa và ít tiền để đi cùng em trong khi người bố không biết gì vì say quá.

Bé sơ sinh con của bà mẹ 14 tuổi



BS Nguyễn Hữu Hồng, Trưởng Phòng Hậu sản, khoa Sản cho hay, nguy cơ thai nghén hay xảy ra với những phụ nữ dưới 18 tuổi và trên 35 tuổi. Sản phụ tuổi vị thành niên hầu hết phải sinh mổ nhiều hơn là sinh thường. Dù chưa có ca nào bị biến chứng nhưng vẫn có rất nhiều nguy biến trong lúc mổ. “Rất nguy hiểm là tuổi này còn nhỏ ý thức kém, nên khả năng mang thai tiếp là cao”, BS Hồng nói.

Theo BS CK II Bạch Cẩm An, Trưởng Khoa Sản, BV Trung ương Huế, do người mẹ dưới tuổi vị thành niên, tức là vẫn đang trong giai đoạn “nhi tính”, nên chưa phát triển đầy đủ cơ quan liên quan đến sinh sản như xương chậu, tử cung vì vậy sinh khó. Điều này sẽ làm tăng khả năng thiếu máu khi mang thai và nguy cơ tiền sản giật cao (tình trạng cao huyết áp khi mang thai gây phù nề, co giật…) dẫn đến tỷ lệ tử vong của mẹ và con cao.

Bên cạnh đó, do không có kiến thức nên sau khi sinh con ra sẽ khó đảm bảo được các mặt dinh dưỡng, chăm sóc khi nuôi con, dẫn tới những khó khan trong thúc đẩy khả năng phát triển ở con mình. Ngoài ra, sinh con dưới tuổi vị thành niên là trường hợp vi phạm luật hôn nhân gia đình. Vì người nào quan hệ với trẻ vị thành niên sẽ bị đưa ra xét xử, tù tội.

Qua đây, BS An khuyến cáo, việc ngăn ngừa tình trạng sinh con khi tuổi đời còn quá nhỏ phải chủ yếu phụ thuộc vào cha mẹ. Cha mẹ phải khuyên răn con mình nên tránh xa những cạm bẫy của việc quan hệ tình dục quá sớm. Tiếp đến là nhà trường, xã hội. Phía trường học phải đưa vấn đề giáo dục hôn nhân, sinh lý vào tiết học để các em nâng cao ý thức phòng tránh, biết cách ngăn ngừa có con sớm khi “chuyện ấy” xảy ra.

Theo Đại Dương (Dân trí)