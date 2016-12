Bão giật cấp 17 đang tiến vào biển Đông

Chiều nay, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết vào lúc 13 giờ, vị trí tâm bão Nock-ten ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 128,2 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Phillippines khoảng 400 km về phía Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15 km.

Đến 13 giờ ngày 25-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 125,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Phillippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 16-17.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20 km. Đến 13 giờ ngày 26-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc; 121,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam đảo Lu-dông (Phillippines).

Trong một diễn biến khác vào đêm 26-12, một bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ đêm 26-12 ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có giông, gió trong đất liền ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Từ ngày 27-12, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C, vùng núi 11-13 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. Riêng Hà Nội 27-12 trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C.

Cũng theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ gần sáng 27-12, ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc biển Đông, sau đó là vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh.

Từ ngày 28-12 đến 2-1-2017, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc nên ở các tỉnh Trung Bộ xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng (100-300 mm/đợt) gây một đợt lũ vừa và nhỏ trên các sông thuộc khu vực.