Bão Haima sẽ gây mưa to cho miền Bắc

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, ngày và đêm nay, bão Haima vẫn hoành hành trên biển Đông và dự kiến chiều mai (23/6) đổ bộ vào bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hôm nay bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua có thể đạt cấp 8, biển động mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông mạnh. Từ trưa 23/6, bắc vịnh Bắc Bộ gió sẽ mạnh dần lên cấp 6. Từ chiều 23/6, hoàn lưu của bão gây mưa to cho các tỉnh Bắc Bộ.

Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam ở khu vực giữa và nam biển Đông (gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh Bình Thuận đến Cà Mau có gió cấp 5-6, biển động.

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão Haima. Ảnh: NCHMF.

Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương cho biết, đến sáng nay ở quần đảo Hoàng Sa, nơi dự báo có mưa dông mạnh, hiện còn 97 tàu với gần 2.000 ngư dân. Quần đảo Trường Sa, nơi gió bão kết hợp với gió tây nam mạnh cấp 5-6, có 316 tàu và hơn 4.700 người. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại.

Trước đó do ảnh hưởng của gió mùa tây nam, các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau đã xảy ra dông lốc gây nhiều thiệt hại. Tại tỉnh Trà Vinh, một tàu cá đã bị lốc xoáy đánh chìm khi cách cửa Định An 5 hải lý, rất may 4 ngư dân đã được cứu sống.

Tại tỉnh Cà Mau, trong các ngày 19-21/6, huyện Phú Tân, Cái Nước, Thới Bình, Trần Văn Thời đã có lốc xoáy làm sập 39 căn nhà, tốc mái 72 căn, sạt lở 100 m đất. Tại Bình Thuận, một số xã của huyện Phú Quý, thị xã La Gi, xảy ra lốc xoáy cục bộ làm bị thương 3 người, hư hỏng 58 căn nhà.

Được hình thành từ một áp thấp nhiệt đới ở phía bắc của Philippines, sau đó đi vào biển Đông, chiều 21/6, áp thấp đã mạnh lên thành bão, cơn bão thứ hai trên biển Đông. Giống như cơn bão đầu tiên, bão Haima cường độ nhỏ (chỉ cấp 8), vòng đối ngắn.

Dự báo năm nay biển Đông hứng 11-12 bão và áp thấp nhiệt đới, một nửa số đó sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam.

Theo Xuân Hoa (VNE)