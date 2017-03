Bạo hành, chàng rể bị bố vợ đâm chết

Sáng ngày 5-9, TAND tỉnh Thanh Hoá đã mở phiên toà sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Nghi (SN 1960, ngụ ở thôn 9, xã Nga Yên, huyện Nga Sơn – Thanh Hoá) 8 năm tù về tội giết người.





Chỉ vì thương con gái, ông Nghi đã vướng vòng lao lý



Theo cáo trạng, do nghi ngờ vợ là chị Phạm Thị Nguyên ngoại tình, tối ngày 6-6, Nguyễn Văn Đông (SN 1973, cùng ngụ địa chỉ trên) kiếm chuyện gây sự. Bực tức, chị Nguyên không ăn cơm mà bỏ đi ngủ.



Thấy vậy, Đông cầm tuýp nước dài 80 cm và dao lam lại giường chị Nguyên đang nằm dùng dao lam rạch rách quần, dùng tuýp nước đánh chị. Sợ quá, chị Nguyên vừa bỏ chạy vừa kêu cứu.



Nghe tiếng con gái kêu khóc, bị cáo Phạm Văn Nghi (bố đẻ chị Nguyên, nhà kế bên) cùng vợ và các con chạy sang can ngăn và đưa chị Nguyên và 2 đứa nhỏ sang nhà mình.



Đến 22 giờ 30 phút, bị cáo Nghi tắt điện để đi ngủ thì Đông chạy sang lôi chị Nguyên về nhà đóng cửa lại đánh đập. Thấy vậy, bị cáo Nghi liền lấy con dao ở chậu cây cảnh rồi chạy sang nhà Đông để can ngăn.



Tại đây, Đông xô bị cáo Nghi ngã nhào xuống đất. Nóng giận, sẵn có con dao đang cầm, Nghi liền đâm liên tiếp vào bụng con rể làm Đông gục tại chỗ.



Đông được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn nhưng đã quá muộn. Ngay sau đó, Nghi đã đến cơ quan Công an huyện Nga Sơn đầu thú.



Theo T. Minh (NLĐO)