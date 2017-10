Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Khanun, di chuyển nhanh về hướng tây tây nam.



Bão Khanun đang vào biển Đông

Trong đêm nay (13-10), bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 670 km và có thể mạnh thêm với sức gió tối đa 90 km/giờ, giật cấp 12.



Từ sáng 13-10, bắc biển Đông có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 12. Biển động rất mạnh.

Do bão vào công hưởng với đợt không khí lạnh, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi sẽ hứng đợt mưa to từ 15 đến 18-10. Các tỉnh ở Đông Bắc Bộ và Tây Bắc Bộ có mừa vừa, một số nơi mưa to.

Văn phòng Ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai đã có công điện yêu cầu các tỉnh thành và đơn vị liên quan theo dõi sát diễn biến bão Khanun, thông báo cho tàu thuyền biết vị trí, diễn biến của bão; đồng thời kiểm tra các phương án ứng phó với mưa lũ, sạt lở.

Hiện người dân bắc Trung bộ và Bắc bộ đang gồng mình chống lũ, bão lại tiếp tục vào biển Đông.