Bão không đổ vào Việt Nam, nắng nóng chấm dứt

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, 4h sáng nay tâm bão ngay trên vùng biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), mạnh cấp 8. Khả năng hôm nay bão đi thẳng theo hướng bắc, tốc độ 20 km mỗi giờ và đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông.

Hôm nay phía bắc biển Đông còn có gió mạnh cấp 6-7, biển động mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam, khu vực nam biển Đông (gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5-6, mưa dông mạnh.

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão. Ảnh: NCHMF.

Được hình thành từ một áp thấp nhiệt đới vào ngày 9/6, cơn bão đầu tiên trên biển Đông có cường độ nhỏ (chỉ cấp 8), vòng đời ngắn và hầu như không ảnh hưởng đến Việt Nam.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, đêm qua bộ phận không khí lạnh nhỏ đã nén và đẩy rãnh áp thấp nóng dịch chuyển xuống phía nam nên sớm nay Hà Nội cũng như các tỉnh miền Bắc trời mát mẻ, chấm dứt đợt nắng nóng đầu tiên trong tháng 6.

Dự báo trong 2-3 ngày tới, do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc sẽ có mưa rào và dông, vùng núi có thể có mưa to. Nhiệt độ tại Hà Nội dao động 25-33 độ C.

Do áp thấp nóng bị đẩy dịch xuống phía nam nên các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ hôm nay tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C. Phải ngày mai thời tiết khu vực này mới dễ chịu nhờ những cơn mưa rào và dông.

Theo Xuân Hoa (VNE)