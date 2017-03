Báo Pháp Luật TP.HCM chúc mừng ngày Công an nhân dân

(PLO)- Ngày 19-8, đoàn công tác của báo Pháp Luật TP.HCM do Phó Tổng biên tập Nguyễn Văn Chương dẫn đầu, đã đến thăm hỏi Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an - Cơ quan thường trực phía Nam) và lực lượng Công an TP.HCM nhân 71 năm ngày Truyền thống Công an nhân dân Việt Nam.