'Báo Pháp Luật TP.HCM mãi là hơi thở của ngành tư pháp'

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Thanh Bình, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp, khi đến thăm và chúc mừng Ban biên tập, đội ngũ cán bộ, phóng viên, nhân viên của báo Pháp Luật TP.HCM nhân kỷ niệm 92 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.



Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM tiếp ông Nguyễn Thanh Bình, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp.



Bà Cát Thị Kim Xuân, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, thay mặt lãnh đạo báo gửi lời cảm ơn Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp. Đồng thời cũng bày tỏ hy vọng sẽ tiếp tục nhận được hỗ trợ của Cục trong công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Cũng trong ngày 21-6, nhiều cơ quan, đơn vị hoạt động trên địa bàn TP.HCM đã đến thăm, chúc mừng báo Pháp Luật TP.HCM như Cục Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM, Chi cục Hải quan công an cửa khẩu sân bay quốc tế TSN, Ban Thường vụ Thành Đoàn, Sở GTVT TP.HCM, đại diện Cục An ninh Văn hóa Thông tin truyền thông, Đảng ủy - Ban giám đốc BV 115, Tổng cục Dạy nghề...



Cục Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM.





Sở GTVT TP.HCM.





Ban Thường vụ Thành Đoàn TP.HCM.





Phó Tổng Biên tập Nguyễn Văn Chương tiếp đại diện Cục An ninh Văn hóa Thông tin truyền thông.





Phó Tổng Biên tập Nguyễn Văn Chương tiếp đại diện Đảng ủy - Ban giám đốc BV 115.





Phó Tổng Biên tập Cát Thị Kim Xuân nhận hoa chúc mừng từ Tổng cục Dạy nghề.