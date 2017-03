Báo Pháp Luật TP.HCM trao quà cho gia đình chiến sĩ nhà giàn

(PL)- Đại diện Pháp Luật TP.HCM sáng 2-8 đã đến khu tập thể C Lữ đoàn 171 Vùng 2 Hải quân thăm gia đình chị Phan Thị Tâm (vợ của Thượng úy Phạm Thành An, chiến sĩ tại nhà giàn DK1) và trao 20 triệu đồng. Số tiền do Khu du lịch Hồ Tràm BEACH RESORT & SPA (Hồ Tràm OSAKA resort), Bà Rịa-Vũng Tàu hỗ trợ.

Từ nhà giàn, Thượng úy An gọi điện thoại về cảm ơn báo và Khu du lịch Hồ Tràm đã quan tâm và hỗ trợ. “Tôi hứa sẽ yên tâm tư tưởng, quyết tâm bám biển giữ nhà giàn, hoàn thành nhiệm vụ được giao” - Thượng úy An nói. Trước đó, Pháp Luật TP.HCM ngày 17-7 có đăng bài “Gia cảnh khốn khó của một chiến sĩ nhà giàn”. Bài báo nói về hoàn cảnh khó khăn của gia đình chiến sĩ Phạm Thành An có mẹ bị bại liệt, con gái mắc bệnh rò tủy bẩm sinh. TUẤN CƯỜNG