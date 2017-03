Bão Saola gây nắng nóng ở miền Bắc, miền Trung

Nhiệt độ buổi trưa phổ biến 34-36 độ C, một số nơi có nhiệt độ cao hơn như: Tuyên Hóa (Quảng Bình) 36,6 độ C, Huế 36,1 độ C, Nam Đông (Thừa Thiên-Huế) 36,1 độ C.

Ngày 3-8, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh Đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Đợt nắng nóng này còn kéo dài trong 1-2 ngày tới.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và nam biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 7. Biển động mạnh.

Chiều 2-8, Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn TP Đà Nẵng cho biết đã triển khai các biện pháp đối phó với mùa mưa lũ 2012. TP đang hoàn thiện phương án sơ tán nhân dân vùng thường xuyên lũ lụt, sạt lở đất, đồng thời kiểm tra tất cả công trình hồ chứa nước để đảm bảo an toàn. TP cũng lắp đặt hệ thống máy thông tin tích hợp định vị vệ tinh cho trên 120 tàu cá có công suất 90 CV trở lên với kinh phí trên 3 tỉ đồng. Cùng đó, hỗ trợ mua bảo hiểm cho gần 3.000 thuyền viên.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, năm nay sẽ có 12-15 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông. Trong đó có 3-4 cơn bão và 5-7 cơn lũ ảnh hưởng trực tiếp đến Trung Trung Bộ, tập trung từ tháng 9 đến tháng 12.

HOÀNG VÂN - LÊ PHI