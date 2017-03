Bão Sarika cấp 17 ảnh hưởng từ Nha Trang tới Quảng Ninh

Chiều nay (16-10), Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tổ chức cuộc họp bàn về các giải pháp khắc phục hậu quả của áp thấp nhiệt đới và chuẩn bị các giải pháp ứng phó với bão số 7 đang hoạt động trên biển Đông.



Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 119,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 750 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16. Dự báo trong khoảng 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km.

Đến 10 giờ ngày 17-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 16-17.

Vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): phía bắc Vĩ tuyến 14 0 N và phía đông Kinh tuyến 111.5 0 E. Vùng gió mạnh từ cấp 8 trở lên phía bắc Vĩ tuyến 15 0 N và phía đông Kinh tuyến 112.5 0 E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.



Bão số 7 sẽ đổ bộ vào nước ta và có vùng ảnh hưởng rộng lớn từ Nha Trang đến Quảng Ninh. NCHMF

Ban chỉ đạo nhận định hiện lượng nước trong các hồ thủy lợi, thủy điện tăng lên rất nhanh do ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua. Vì vậy, nguy cơ rủi ro về an toàn hồ chứa do ảnh hưởng của mưa, lũ sau bão số 7 là rất lớn.

Do vậy, việc ứng phó với cơn bão số 7 đặt ra những tình huống hết sức phức tạp, đòi hỏi sự vào cuộc quyết tâm ở mức cao nhất của tất cả các cấp từ trung ương đến địa phương, nhằm chủ động và hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, sản xuất của Nhà nước và nhân dân.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, thông tin: “Chúng ta cùng lúc phải khắc phục hậu quả của áp thấp nhiệt đới và ứng phó với bão số 7. Thứ nhất, chúng ta cần tập trung khắc phục các điểm ngập úng ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế, ở những vùng ngập sâu sau khi lũ rút cần tập trung khắc phục sự cố môi trường.

Thứ hai, cần tập trung công tác cứu hộ, cứu nạn, hướng dẫn người dân không tham gia giao thông ở những nơi nguy hiểm như các ngầm, tràn. Hỗ trợ không để người dân nào đói, khát, đồng thời bốn địa phương là Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị cần có các tờ trình đề xuất với Chính phủ nhằm hỗ trợ gạo, một số thực phẩm thiết yếu cung cấp kịp thời cho người dân. Thứ ba là để ứng phó với bão số 7 được dự báo với cấp độ lớn, hoạt động khá nhiều ngày, đổ bộ vào biển Đông nước ta với vùng ảnh hưởng ở rộng lớn từ vĩ độ 12 trở ra Bắc, vì vậy chúng ta cần đảm bảo các an toàn cho các hoạt động ở trên biển”.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các địa phương cần chủ động nắm bắt thông tin về cơn bão, thăm hỏi động viên bà con những gia đình gặp nạn, rà soát để ứng cứu kịp thời cho các gia đình bị nạn, không để người dân đói. Đảm bảo thông suốt về giao thông, các công trình điện đường trường trạm, sửa chữa nhà cửa, ổn định đời sống của người dân, ổn định môi trường, thông suốt các tuyến đường giao thông huyết mạch, không để xảy ra sự cố.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương từ Quảng Ninh đến Nha Trang cần chủ động nắm bắt thông tin, duy trì chế độ thường trực, thông tin tuyên truyền để người dân biết, tránh thoát ra khỏi vùng nguy hiểm, giữ thông tin thường xuyên với các chủ tàu, chủ động việc cấm biển. Chằng chéo nhà cửa, chặt tỉa cây xanh, không để xảy ra thiệt hại ở đô thị về nhà cửa, kiểm tra an toàn các hồ chứa, vận hành đảm bảo, phối hợp với các bộ ngành thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng Chính phủ.