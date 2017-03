Bão Sarika đang ngày càng áp sát, giật cấp 16-17

Lũ miền Trung vẫn chưa qua thì bão số 7 (bão Sarika) đang tiến vào biển Đông với sức gió lên đến cấp 17 với vùng hoạt động rộng từ Nha Trang đến Quảng Ninh. Trong khi đó, 17/33 hồ chứa nước trên toàn vùng tiếp tục xả lũ khiến người dân các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị rơi vào cảnh ngập lụt, nhà cửa, tài sản trôi theo dòng nước lũ.



Sáng nay (17-10), Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai cho biết vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc; 115,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 320 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16.

Dự báo trong khoảng 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km. Đến 4 giờ sáng 18-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 111,1 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 120 km về phía đông nam.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 16-17. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định: Phía Bắc Vĩ tuyến 14,50N và phía Đông Kinh tuyến 108,50E. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.



Bão số 7 đã tiến vào biển Đông gây ảnh hưởng một vùng rộng lớn, trong khi đó phía đông Philippines đang hình thành cơn bão tiếp theo. Ảnh: NHCMF

Trước tình hình khẩn trương, Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt bão thiên tai yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm công lệnh của Thủ tướng, sẵn sàng phương tiện, vật lực, quân số ứng phó với các sự cố xảy ra từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 7 và mưa lũ tại các tỉnh Bắc Trung Bộ.



Trong sáng 17-10, bộ đội biên phòng các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 70.694 phương tiện, tàu thuyền/288.059 người và 3.081 lồng bè nuôi trồng thủy sản/3.678 người biết thông tin, vị trí, hướng di chuyển của cơn bão số 7 để chủ động các biện pháp phòng tránh.



Bão số 7 di chuyển theo hướng tây giật cấp 17 đã vào biển Đông. Ảnh: NHCMF

Lũ trên các sông ở Hà Tĩnh và Quảng Bình đang xuống chậm. Trong khi đó các hồ có cửa van đang xả lũ: 17/33 hồ (Hà Tĩnh: 5/7 hồ, Đá Bạc, Kẻ Gỗ, Kim Sơn, Thượng Sông Trí, Bộc Nguyên; Quảng Bình: 6/7 hồ, Phú Vinh, Rào Đá, Sông Thai, Thác Chuối, Vực Tròn, Phú Hòa; Quảng Trị: 3/11 hồ, Bảo Đài, Khe Mây, Trung Chỉ; Thừa Thiên-Huế: 3/8 hồ, Truồi, Khe Ngang, Mỹ Xuyên).

Báo cáo mới nhất về tình hình thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh miền Trung đến sáng 17-10, toàn vùng có 25 người chết, tăng 10 người so với báo cáo nhanh ngày 15-10 (Nghệ An 2 người, Hà Tĩnh 3 người, Quảng Bình 18 người, Huế 2 người). Hiện tại 4 người mất tích (giảm 5 người so với báo cáo nhanh ngày 15-10: Hà Tĩnh 1 người, Quảng Bình 3 người). Người bị thương: 18 người bị thương (Quảng Bình 13 người, Quảng Trị 3 người, Huế 2 người).



Hàng trăm ngàn ngôi nhà ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An tiếp tục chìm trong lũ dữ. Ảnh: BQB

Ban chỉ đạo cho biết nhiều tuyến đường quốc lộ bị ngập, sạt lở gây ách tắc giao thông: 4 điểm (Hà Tĩnh 3 điểm tại quốc lộ 8°; Quảng Bình 1 điểm tại quốc lộ 15). Đường tỉnh lộ, huyện lộ và giao thông nông thôn bị ngập, sạt lở gây ách tắc giao thông: 12 điểm (Nghệ An 6 điểm, Hà Tĩnh 2 điểm, Quảng Bình 4 điểm). Đường sắt bị ngập 5 điểm ở Quảng Bình (Phú Trạch - Tân Ấp, Ngọc Lâm - Lạc Sơn, Lạc Sơn - Lệ Sơn, Lệ Sơn - Mỹ Lệ, Phúc Tự - Đồng Hới).

Riêng đối với hai tàu chở hàng clinke của Công ty Trường Thành bị chìm tại cửa sông Gianh, tính đến 18 giờ 30 ngày 16-10 đã cứu được bốn người mất tích của tàu HD 2155. Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm một người mất tích của tàu HD 2138 và lên phương án trục vớt các tàu bị chìm, lai dắt các tàu bị mắc kẹt về nơi an toàn.

Trong sáng nay nhiều bộ, ngành, trung ương tiếp tục triển khai nhiều phương án hỗ trợ, cứu trợ người dân vùng lũ, đồng thời chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai các phương án chống lũ, ứng phó với cơn bão số 7 với sức gió mạnh tương đương với bão Haiyan năm 2012 đang tiến vào biển Đông.