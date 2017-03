Bão số 1 đột ngột chuyển hướng không về Hải Phòng và Quảng Ninh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, 14 giờ ngày 27-7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,0 độ vĩ Bắc; 107,4 độ kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Thái Bình-Ninh Bình 100 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 10-12.



Tâm bão số 1 di chuyển về hướng Thái Bình - Ninh Bình.

Dự báo trong 6-12 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15-20nkm và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 1 giờ ngày 28-7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,7 độ vĩ Bắc; 105,9 độ kinh Đông, trên khu vực trung tâm đồng bằng bắc bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 8-9.

Do ảnh hưởng của bão sau suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 10-12, biển động rất mạnh. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 10-11. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa cả đợt do bão số 1 gây ra phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 300 mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng các tỉnh thuộc Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Việt Bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Hà Nội có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8 và từ tối nay đến hết đêm 28-7 có mưa rất to, lượng mưa khoảng 100-200 mm.