Bão số 1 hướng vào tỉnh Thái Bình, Ninh Bình

Cạnh đó, Bộ Quốc phòng cũng đã điều động lực lượng và chuẩn bị các loại trang bị, phương tiện để tham gia phòng chống bão, cứu hộ, cứu nạn.

Theo báo cáo nhanh của TP Hải Phòng cũng như tỉnh Quảng Ninh, cho đến hết chiều cùng ngày, cơn bão số 1 Mirinae không gây thiệt hại gì ở địa phương.

Còn theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, 14 giờ ngày 27-7, vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh Thái Bình, Ninh Bình 100 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 10-12. Bão đột ngột thay đổi hướng di chuyển, không vào Hải Phòng, Quảng Ninh.

Trong ngày 27-7, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trực tiếp đến Thái Bình, Hải Phòng chỉ đạo công tác phòng chống cơn bão.

Theo Phó Thủ tướng, các địa phương phải kêu gọi các tàu, thuyền đang hoạt động trong vịnh Bắc Bộ vào nơi trú tránh; hướng dẫn, sắp xếp việc neo đậu đảm bảo an toàn với các tàu, thuyền đã về bến; căn cứ tình hình cụ thể tại địa phương quyết định việc cấm biển, kể cả đối với tàu vận tải và tàu du lịch.

Các địa phương phải tổ chức sơ tán dân trên các phương tiện, lồng bè, chòi canh, khu nuôi trồng thủy sản, vùng thấp trũng có nguy cơ ngập lụt ven sông, ven biển, vùng có nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn; chỉ đạo việc chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cành cây và triển khai phương án đảm bảo an toàn các hầm lò, bến cảng, khu du lịch…

Cùng ngày, Văn phòng Chính phủ có thông báo của Thủ tướng chỉ đạo các địa phương cùng các bộ, ngành liên quan khẩn cấp ứng phó với cơn bão.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Bộ đến Thanh Hóa sẽ có mưa to đến rất to gây nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét tại các khu vực miền núi, ngập úng tại vùng đồng bằng và các đô thị. Diễn biến mưa bão còn rất phức tạp.