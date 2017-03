Bão số 1 suy yếu, rét đậm kéo dài tới tuần sau

Chiều 7-1, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương (KTTVTƯ) cho biết đêm 8-1, một bộ phận không khí lạnh sẽ tràn về Bắc Bộ. Đặc biệt khu vực miền núi Bắc Bộ có hiện tượng băng giá do nhiệt độ xuống thấp, có nơi xuống dưới 7 độ C. Đêm 8-1, miền Bắc sẽ có mưa nhỏ, một số tỉnh miền Trung từ ngày 9-1 có mưa vừa, mưa to. Vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Dự báo rét đậm, rét hại tại miền Bắc sẽ kéo dài tới đầu tuần sau. Chiều cùng ngày, ông Lã Văn Thảo, Trưởng phòng Gia súc lớn, Cục Chăn nuôi, cho biết: Cục đã yêu cầu các địa phương chủ động cùng người dân ứng phó, che chắn chuồng trại, chuẩn bị thức ăn để chống đói, rét cho vật nuôi.

Theo Trung tâm KTTVTƯ, đến 16 giờ ngày 7-1, bão số 1 cách Côn Đảo khoảng 310 km về phía đông nam. sức gió gần tâm mạnh cấp 8, giật cấp 9-10. Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây nam và nam tây nam với tốc độ chậm (5-10 km) và có khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo tới chiều 8-1, tâm áp thấp cách Côn Đảo khoảng 450 km về phía nam đông nam với sức gió vùng tâm mạnh cấp 6, giật cấp 8. Tin từ UBND tỉnh Bình Thuận cho biết huyện đảo Phú Quý đã bị cô lập hơn một tuần qua do mưa bão. Hiện nhiều chuyến hàng tết phục vụ bà con đảo Phú Quý đã được tập kết trên các tàu vận tải ở cảng Phan Thiết, các tàu này chỉ chịu được gió cấp 7 trong khi sức gió những ngày qua trên vùng biển này lên đến cấp 8-9.

Thời tiết giá lạnh cùng với độ ẩm không khí cao trong những ngày qua khiến số trẻ em nhập viện tăng cao. Sáng 7-1, tại khoa Nhi của BV Bạch Mai có hàng trăm phụ huynh quấn con trong chăn ấm đến khám bệnh. BS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, cho biết đa phần trẻ em mắc các bệnh về đường hô hấp như ho, sốt, viêm phổi, viêm phế quản, viêm mũi dị ứng... Tại BV Nhi Trung ương (Hà Nội), mỗi ngày có khoảng 2.000-2.500 bệnh nhi đến khám. TS Trần Minh Điển, Phó Giám đốc BV Nhi Trung ương, cho biết bệnh viện đang trong tình trạng quá tải.

Để phòng bệnh, các chuyên gia y tế khuyến cáo phụ huynh cần giữ ấm cơ thể cho trẻ, hạn chế cho trẻ ra ngoài trời lạnh, cho trẻ ăn uống đầy đủ dưỡng chất, uống nhiều nước ấm. Đặc biệt, phụ huynh tuyệt đối không được dùng bếp than tổ ong để sưởi ấm cho trẻ, bởi rất dễ gây ngạt. Nếu phát hiện trẻ có những dấu hiệu bất thường như ho, sốt trên 39 độ, bỏ ăn, viêm mũi thì đưa ngay đến các cơ sở y tế để khám và điều trị.

T.PHÚ - PN - H.HÀ