Bão số 11 ảnh hưởng trực tiếp đến đảo Lý Sơn

Theo Văn Mịnh Hoàng Sơn (NLĐO, TNO)

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11. Đến 16 giờ chiều 13-10, tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió bão mạnh cấp 5 cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2,5 – 3 mét liên tục xô bờ.Đã có trên 300 phương tiện tàu thuyền của ngư dân địa phương vào neo đậu an toàn tại vũng neo trú. Tuy nhiên, do con nước thủy triều cạn, luồng lạch hẹp nên việc ra vào neo đậu của tàu thuyền gặp không ít khó khăn.UBND huyện Lý Sơn đã chỉ đạo Nghiệp đoàn nghề cá phối hợp với lực lượng Biên phòng, dân quân hỗ trợ, hướng dẫn ngư dân đưa tàu cá vào neo đậu.Ông Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn, cho biết: do xác định đây là cơn bão mạnh có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến địa phương nên Ban phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của huyện đã chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền vận động nhân dân chủ động chằng chống nhà cửa, thu hoạch hoa màu, đồng thời tổ chức đi kiểm tra thực địa một số công trình quan trọng xung yếu trên đảo. Huyện cũng chỉ đạo ngành giáo dục cho học sinh nghỉ học vào ngày 14-10, khi bão số 11 đổ bộ vào đảo.Dự kiến, bão số 11 đổ bộ vào đất liền và ảnh hưởng trực tiếp đến đảo Lý Sơn vào rạng sáng ngày 14-10.Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 11, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão (BCH PCLB) tỉnh Quảng Nam đã lên phương án di dời hàng ngàn hộ dân sinh sống ở các vùng thấp trũng tại 5 huyện, thành phố.Chiều 13.10, Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam cho biết từ đêm nay, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 8, sau tăng lên cấp 10, cấp 11.Để chủ động đối phó với cơn bão số 11, BCH PCLB tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo BCH PCLB các huyện, thành phố tổ chức công tác trực ban; đồng thời xây dựng phương án di dời người dân ở các xã ven sông, ven biển, vùng trũng các huyện: Núi Thành, Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn và TP.Hội An.Theo phương án di dời, huyện Điện Bàn có 890 hộ (3.753 nhân khẩu); Duy Xuyên có 1.692 hộ (5.804 khẩu); Thăng Bình có 1.772 hộ (7.897 khẩu); Núi Thành có 332 hộ (1.220 khẩu) và TP.Hội An có 3.320 khẩu.Theo báo cáo của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam, tính đến ngày 13.10, tổng số tàu cá Quảng Nam đang hoạt động trên biển là 145 tàu (3.233 lao động).Cụ thể, tàu gần bờ có 44 tàu (439 lao động), tàu xa bờ có 101 tàu (2.794 lao động). Hiện các đồn biên phòng đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương thông báo cho ngư dân trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão số 11 để chủ động phòng tránh.Để đối phó với bão số 11, BCH PCLB Quảng Nam cũng đã có công văn đề nghị các chủ hồ thủy điện A Vương, Đắk Mi 4 xả nước đón lũ.Lúc 13 giờ ngày 13.10, thủy điện A Vương bắt đầu xả tràn với lưu lượng từ 35 - 300 m3/giây. Thủy điện Đắk Mi 4 cũng thông báo xả tràn lúc 17 giờ cùng ngày, lưu lượng xả khoảng 100 m3/giây và sẽ điều chỉnh lưu lượng xả tùy theo tình hình thủy văn lưu lượng về hồ.Được biết, hiện 32/73 hồ chứa nước thủy lợi tại Quảng Nam đã đầy nước.Dự kiến, bão số 11 sẽ đổ bộ vào khu vực phía bắc tỉnh Quảng Nam từ chiều đến tối 16.10. Trên địa bàn tỉnh sẽ có mưa to đến rất to; mực nước trên các sông sẽ dâng cao và hình thành một đợt lũ có khả năng trên báo động 3.BCH PCLB Quảng Nam đã nghiêm cấm tàu cá ra khơi, kêu gọi tàu thuyền đang nằm trong vùng có khả năng ảnh hưởng khẩn trương di chuyển vào bờ tránh trú.