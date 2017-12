Bão số 16: Trưa nay bão giật cấp 12 trên đất liền

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong đêm 24 và rạng sáng 25-12, bão số 16 đã đi qua khu vực đảo Trường Sa và Huyền Trân với cường độ cấp 11, giật cấp 14, 15.



Vị trí, đường đi của bão số 16.

Khi quét qua các đảo Tiên Nữ, Trường Sa Đông, Trường Sa, Phan Vinh, Thuyền Chài, Đá Tây, Đá Lát, An Bang, bão cuốn gần 80 tấm pin năng lượng mặt trời, 90% cây cối bị đổ gãy. Một số téc nước sinh hoạt bị bật nắp; hệ thống vườn tăng gia ở các đảo bị sập, hư hỏng nặng. Hệ thống đèn chiếu sáng tại các đảo bị hư hỏng nặng.



Hiện tại quân và dân Trường Sa đang tích cực khắc phục những thiệt hại do bão Tembin gây ra.

Hiện bão số 16 đang tiếp tục di chuyển theo hướng Tây. Từ trưa nay (25-12), vùng biển các tỉnh từ Bà Rịa- Vũng Tàu đến Cà Mau (bao gồm cả Côn Đảo) có gió mạnh dần lên cấp 8, sau tăng lên cấp 9-10, giật cấp 13.

Trên đất liền các tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 12. Các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang có gió cấp 7-8, giật cấp 10. Trên đất liền các khu vực khác thuộc Nam bộ và các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.



Bão cuốn tấm pin mặt trời ở Trường Sa chỉ còn trơ khung.

Ven biển các tỉnh từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau có khả năng nước biển dâng do bão khoảng 0,5 m, sóng biển cao 4-6 m.



Từ sáng nay do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc bão số 16 kết hợp với không khí lạnh, ở vùng biển từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, vùng biển Ninh Thuận, Bình Thuận (bao gồm cả đảo Phú Quý) có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10; sóng biển cao 4-6 m.

Trong ngày và đêm nay ở Nam bộ có mưa to; từ đêm 25-12 ở các tỉnh Nam Trung bộ và Trung Trung bộ có mưa to đến rất to và có khả năng kéo dài 2-3 ngày. Từ đêm 26-12, mưa vừa, mưa to có khả năng mở rộng ra Bắc Trung bộ và Bắc bộ.