Bão số 2 suy yếu, miền Bắc tiếp tục nắng nóng

Trưa nay (2-8), Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết hồi 10 giờ ngày 2-8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,1 độ Vĩ Bắc; 113,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/giờ), giật cấp 11-12.



Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 22 giờ ngày 2-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 23,9 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông trên đất liền phía đông tỉnh Quảng Tây. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 8-9.

Vùng biển phía bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8, giật cấp 9-10. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực phía bắc vịnh Bắc Bộ có mưa dông mạnh, gió giật cấp 6-7.



Bão số 2 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi vào đất liền. Ảnh: Nchmf

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, sau di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 20-25 km, tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên đất liền tỉnh Quảng Tây. Sức gió mạnh nhất giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).

Khu vực phía bắc vịnh Bắc Bộ có mưa dông mạnh kèm lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7. Từ đêm nay (2-8) đến hết ngày 4-8, ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ, phía Tây Bắc Bộ có mưa to đến rất to (100-200 mm, có nơi trên 250 mm). Cấp độ rủi ro cấp 1-2.

Ngoài ra, do hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to.

Trong một diễn biến khác, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết trong ngày 1-8, nắng nóng đã xảy ra ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nền nhiệt phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ như: Bắc Mê (Hà Giang) 38.1 độ, Chợ Rã (Bắc Cạn) 38.4 độ, Cao Bằng 39 độ, Bảo Lạc (Cao Bằng) 39.3 độ, Tương Dương (Nghệ An) 38.3 độ.

Dự báo trong ngày hôm nay (2-8), nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17 giờ. Hà Nội có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17 giờ. Từ ngày 3-8, nắng nóng chấm dứt ở Bắc Bộ và giảm dần ở các tỉnh Trung Bộ.