Bão số 2 suy yếu thành áp thấp

(PL)- Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều 23-6, bão số 2 đã suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền các tỉnh ven biển phía đông Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Chiều nay, áp thấp nhiệt đới có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ở vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả các huyện đảo Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Bạch Long Vĩ), vùng ven biển các tỉnh phía đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có gió mạnh cấp 7. Biển động mạnh. Ở các tỉnh Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa, có nơi mưa rất to. Các tỉnh vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

Trưa 23-6, 450 m đê cái đoạn giữa thị trấn Cát Hải và xã Văn Phong (huyện đảo Cát Hải, TP Hải Phòng) bị sóng đánh vỡ, nước biển tràn vào gây ngập lụt và chia cắt toàn bộ thị trấn Cát Hải khiến 1.800 người dân phải di dời. Hiện vẫn chưa thống kê được thiệt hại tại Cát Hải, sự cố vẫn đang được khắc phục.

Chiều 23-6, tin từ Văn phòng Chỉ huy phòng, chống lụt bão Thanh Hóa cho biết tỉnh này đã kêu gọi hơn 8.000 tàu cá của các ngư dân huyện Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Quảng Xương, Tĩnh Gia vào bờ an toàn. Không có thiệt hại về người và vật chất.

Ngày 23-6, tỉnh Nghệ An có mưa to đến rất to khiến chín huyện bị ngập lụt. Lũ quét xảy ra ở huyện miền núi Kỳ Sơn làm hai mẹ con mất tích. Cho đến tối 23-6, lực lượng tìm kiếm cứu nạn và người thân vẫn chưa tìm thấy chị Lô Thị Huế và con Hoàng Gia Phúc (ba tuổi). Trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có hơn 8.000 ha lúa, 550 ha hoa màu và hơn 400 ha nuôi trồng thủy sản chìm trong nước. Nhiều tuyến đường và nhiều nhà dân ở TP Vinh bị ngập.

