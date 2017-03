Bão số 3 giảm cấp khi đổ bộ vào Quảng Ninh

Khoảng 10 giờ đêm qua 16-9, bão số 3 đã đổ bộ vào Quảng Ninh và quét ngang qua các huyện Hải Hà, Đầm Hà, Bình Liêu, sau đó đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Rất may khi đổ bộ vào đất liền bão đã suy yếu 2 cấp só với dự đoán ban đầu với sức gió gần tâm khoảng cấp 8-9, giật cấp 10.

Bản tin cuối cùng về bão số 3 sáng 17-9 của TT dự báo KTTV TƯ cho biết đến hồi 7 giờ sáng nay, sau khi đi vào vùng núi phía Tây của Bắc Bộ, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành vùng áp thấp, có vị trí tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang. Sức gió vùng áp thấp dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp, sáng nay các tỉnh Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa trung bình từ 70-140 mm, trong đó có những nơi mưa cực lớn như Mẫu Sơn (Lạng Sơn) gần 300 mm, Bản Sen (Quảng Ninh) 238 mm, Cửa Cấm (Hải Phòng) 171 mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 159 mm, Thái Bình 146 mm. Tại Hà Nội, mưa xuất hiện đêm qua cho đến nay vẫn chưa dứt, tuy nhiên lượng mưa không lớn nên không khiến tuyến phố nào ngập lụt.

Ghi nhận tại Quảng Ninh, Hải Phòng sau khi bão đổ bộ vào đất liền (trọng điểm là tỉnh Quảng Ninh) đã khiến một số cây xanh, biển quảng cáo, cột điện gẫy đổ. Thống kê đến 7 giờ sáng nay của Ban chỉ đạo PCLB TW và UBQG TKCN cho biết:

Quảng Ninh: Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCLB&TKCN Tỉnh, thiệt hại ban đầu do bão số 3 tính đến 22h ngày 16-9 gồm: có 05 nhà bị tốc mái (Móng Cái 02, Đầm Hà 03), 03 bè cá bị chìm (Vân Đồn), nhiều cây và một số cột điện hạ thế tại thành phố Móng Cái bị đổ; gần 5.000ha lúa Mùa bị đổ; tại Hải Phòng: thông tin qua điện thoại trực ban PCLB, tàu cá NA9968 neo tránh bão ở đảo Cát Bà bị đứt dây neo. Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã tiếp cận đưa người bị thương đi cấp cứu và lai dắt tàu bị nạn về bờ.

Nam Định: Thông tin qua điện thoại trực ban PCLB, đêm 16-9 mưa lớn gây ngập nhiều khu vực tại thành phố Nam Định.

Tại một số tỉnh vùng Đồng bằng nhiều diện tích lúa bị ngã đổ, tuy nhiên, do chủ động việc tiêu nước đệm nên tình hình ngập úng đã được hạn chế.

Hiện các địa phương đang tiếp tục kiểm tra, thống kê thiệt hại do mưa, bão gây ra.

Một số hình ảnh bão số 3 tại Quảng Ninh:

Cột điện gẫy đổ do bão số 3 tại quốc lộ 18 - TP Hạ Long - Quảng Ninh

Bão số 3 làm cây xanh gẫy đổ tại Hạ Long - Quảng Ninh