Bão số 3 không vào đất liền nước ta

Chiều nay, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250 km về phía bắc. Ngày mai 2-7, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25 km. Chiều mai, vị trí tâm bão trên đất liền phía đông nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển giữa khu vực bắc và giữa biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía đông và phía bắc quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 11 và có mưa rào và giông mạnh. Trong một diễn biến khác, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía tây nên hôm nay nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi cao hơn trên 37 độ C.

Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài ở các tỉnh ven biển Trung Bộ trong một ngày nữa sau đó dịu dần.

HOÀNG VÂN