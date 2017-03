Bão số 3 mạnh, di chuyển rất nhanh, diễn biến phức tạp

Dự báo ngày mai 16-9, bão di chuyển theo hướng tây, sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 - 30km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ sáng ngày mai, vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, tức là từ 134 đến 149 km một giờ, giật cấp 16.

Ngày 17-9, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 7 giờ sáng ngày 17-9, vị trí tâm bão trên khu vực các tỉnh phía đông Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10.

Dự báo ngày 18-9, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực vùng núi phía tây Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13, giật cấp 16, sóng biển cao 7 - 9m. Biển động dữ dội.

Từ trưa ngày 16-9, vùng biển vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 8, riêng khu vực bắc vịnh Bắc Bộ, bao gồm cả các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Bà, Cát Hải tăng lên cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13, giật cấp 16, sóng biển cao 7 - 9m. Biển động dữ dội.

Từ chiều tối ngày 16-9, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Nam Định có gió mạnh cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, giật cấp 13. Các nơi khác ở khu đông bắc và đồng bằng Bắc Bộ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8. Ở Bắc Bộ từ đêm 16-9 có mưa vừa, mưa to, riêng khu đông bắc và vùng núi phía bắc có mưa to đến rất to.

Đây là một cơn bão mạnh, có tốc độ di chuyển rất nhanh và diễn biến phức tạp.