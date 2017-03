Bão số 3, Quảng Ngãi ‘phong tỏa’ tuyến đường biển Sa Kỳ- Lý Sơn

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, đến sáng ngày 14-9, Quảng Ngãi còn 1138 tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển.

Trong đó, đáng chú ý là khu vực có thể ảnh hưởng trực tiếp của bão gồm quần đảo Hoàng Sa có 89 tàu thuyền với 730 lao động và vùng biển tỉnh Quảng Ngãi có 829 tàu thuyền với 6.000 lao động.

Do vậy, Ban chỉ huy tiếp tục chỉ đạo các huyện, Tp ven biển và huyện đảo Lý Sơn khẩn trương đưa tàu thuyền vào nơi trú ẩn chậm nhất đến 17 giờ chiều cùng ngày tàu thuyền phải vào trú ẩn ở khu vực an toàn.

Cùng với kêu gọi tàu thuyền, Bộ đội biên phòng và chính quyền các địa phương tăng cường việc sắp xếp tàu thuyền vào neo đậu ở các cửa biển để tránh va đập làm hư hỏng hoặc kẻ gian lấy cắp. Bên cạnh đó, các địa phương huy động dân chèn chống nhà cửa, bảo vệ công trình, nhất là các hồ chứa nước.



Tàu neo đậu tránh bão số 3 trong cửa Cổ Lũy

Trong khi đó, theo Văn phòng Ban thường trực Ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai, chiều tối nay 14/9, cơn bão số 3 sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,7 độ vị Bắc; 110,6 độ kinh đông , trên vùng biển tây nam quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển Đà Nẵng - Quảng Ngãi khoảng 220 km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9-10. Do ảnh hưởng của bão, khu vực biển quần đảo Hoàng Sa và vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9-10. Biển động mạnh. Dự báo đêm nay bão đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi. Sau đó, suy yếu thành một vùng áp thấp nhiệt đới thấp. Bão không mạnh nhưng hoàn lưu của bão sẽ gây mưa to đến rất to từ 300-400mm, có nơi hơn 400mm, khả năng lũ quét và sạt lỡ đất có thể xảy ra ở ở Trung Bộ.