Bão số 3 tan, nhiều khu vực Hà Nội bị ngập sâu

Bảo vệ mạng sống con người là trên hết Trong ngày 19-8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng nhiều lãnh đạo bộ, ngành và địa phương đã đi thực tế kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 3 tại Thanh Hóa. Tại xã Hải Tiến (Tĩnh Gia), Phó Thủ tướng đã lội nước cùng người dân đẩy thuyền bè vào nơi an toàn. Trong chuyến thị sát chỉ đạo, Phó Thủ tướng đề nghị bà con tiếp tục theo dõi, “nếu đài báo bão có nhẹ đi, bà con nuôi trồng thủy hải sản cũng đừng vì tiếc tài sản của mình mà bất chấp nguy hiểm ra biển”. Phó Thủ tướng yêu cầu các chủ hồ, đập xây dựng xong phương án phòng, chống lụt bão, phương án phòng, chống lũ lụt vùng hạ du cho công trình năm 2016 đảm bảo theo quy định. Có 95 hồ chứa nước không đảm bảo an toàn, trong đó có 10 hồ không tích nước, 85 hồ tích nước hạn chế, 80 đập dâng bị hư hỏng có nguy cơ mất an toàn. Phó Thủ tướng nhấn mạnh phải thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng bảo vệ mạng sống, tài sản của người dân là trên hết. ________________________________ Vietnam Airlines không khai thác nhiều chuyến bay Ngày 19-8, hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) cho biết do ảnh hưởng của bão số 3, hãng sẽ không khai thác sáu chuyến bay giữa TP.HCM/Nha Trang/Đà Nẵng và Hải Phòng, bốn chuyến bay giữa TP.HCM và Thanh Hóa. Dự kiến bão số 3 cũng sẽ ảnh hưởng đến các sân bay Nội Bài (Hà Nội), Vinh, Điện Biên… nên hãng tiếp tục theo dõi sát thời tiết để điều chỉnh khai thác phù hợp. Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách có kế hoạch đến/đi từ các sân bay trên trong thời gian này nên thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết nhằm chủ động trong lịch trình đi lại. HỒNG TRÂM