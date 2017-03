Bão số 4, giật cấp 15-16 áp sát đất liền

Chiều 4-10, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết vào lúc 14 giờ chiều nay (4-10), vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,4 độ vĩ Bắc; 110,1 độ kinh Đông, trên khu vực phía Bắc bán đảo Lôi Châu. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (tức là 120-150 km/giờ), giật cấp 15-16.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 1 giờ ngày 5/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (tức là từ 60 đến 90 km/giờ), giật cấp 10-11.

Bão số 4 áp sát đất liền, sẽ gây ra mưa lớn tại các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn từ chiều tối nay (4-10). Ảnh: NCHMF

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-10, giật cấp 11-12. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây bắc, sau đó là bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi thành một vùng áp thấp.

Đến 13 giờ ngày 5-10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 23,8 độ Vĩ Bắc; 107,9 độ Kinh Đông, trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 40 km/giờ).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, ở các tỉnh Đông Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc từ đêm nay (4-10) có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, đề phòng lũ quét sạt lở đất trên các sông suối nhỏ ở Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng.

Sức gió mạnh nhất ở vùng tâm bão giật cấp 12-13, tức là từ 120 km đến 150 km/giờ. Ảnh: NCHMF

Cũng trong sáng nay (4-10), Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã họp khẩn triển khai các phương án ứng phó với cơn bão số 4. Ban Chỉ đạo cho biết khoảng 6 giờ cùng ngày biên phòng các tỉnh, thành phố tuyến biển từ Quảng Ninh đến Quảng Trị đã phối hợp chính quyền địa phương hướng dẫn cho gần 65.000 phương tiện, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản với khoảng 294.000 lao động nắm bắt diễn biến hướng đi của bão để chủ động ứng phó phòng tránh thiệt hại do bão số 4 gây ra.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát cho rằng dù ven bờ Quảng Ninh - Hải Phòng - Lạng Sơn ảnh hưởng gió bão cấp 6, tuy nhiên không thể chủ quan mà phải chủ động đề phòng do dông lốc, sạt lở do bão gây ra. Đồng thời các địa phương tiếp tục kêu gọi các phương tiện còn lại trên vịnh Bắc Bộ tìm nơi trú tránh bão an toàn. Đồng thời đề nghị Quảng Ninh chủ động cấm biển từ sáng nay (4-10) đến hết ngày 5-10.

Đối với các tỉnh miền núi phía Bắc, Bộ trưởng Cao Đức phát đề nghị theo dõi sát diễn biến mưa lũ sau bão để triển khai phương án đảm bảo an toàn cho người sống ven sông, suối, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét. Đồng thời các tỉnh đồng bằng cần vận hành tốt các hồ chứa để phục vụ sản xuất.

Cũng tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã có công điện đã có công điện yêu cầu các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa và các tỉnh miền núi Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ triển khai quyết liệt các phương án ứng phó với bão số 4.

ĐẶNG TRUNG