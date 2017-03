Bão số 4 không vào Việt Nam

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi vào đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày 19/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vùng đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi sâu vào đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh. Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào và giông mạnh. Biển động. Trong cơn giông cần đề phòng có lốc xoáy.

Dự báo chi tiết cho các vùng ngày 18/7 như sau:

Phía Tây Bắc bộ, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có giông, gió nhẹ, cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C. Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, gió đông nam cấp 2 - 3, vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía nam chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông, gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và rải rác có giông, gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C. Nam bộ có mưa rào và rải rác có giông, gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C.

