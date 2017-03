Bão số 5 đổi hướng về Trường Sa

Dự báo trong 24 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km, hướng về phía quần đảo Trường Sa. Đến 13 giờ hôm nay (17-12), vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 410 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức 60-75 km/giờ), giật cấp 9-10. Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Chiều 16-12, ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã An Hải (huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi), cho biết lúc 17 giờ chiều cùng ngày, ngư dân Nguyễn Văn Lộc (27 tuổi, ngụ xã An Hải) - một trong hai ngư dân bị mất tích do chìm xuồng cá ven đảo Lý Sơn vào tối 15-12 đã liên lạc về gia đình. Anh Lộc kể khoảng 21 giờ 30 ngày 15-12, anh cùng cha vợ là ngư dân Nguyễn Văn Ba (44 tuổi) đang cho xuồng chạy về đảo Lý Sơn thì bị sóng biển nhấn chìm. Anh Lộc kịp với được thùng xốp. Đến khoảng 16 giờ 30 ngày 16-12, anh Lộc bị trôi dạt vào cửa biển Đề Gi (huyện Phù Cát, Bình Định).