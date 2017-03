Bão số 5 hướng vào các tỉnh phía đông Bắc Bộ

Chiều nay, vị trí tâm bão trên khu vực phía đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89 đến 102 km/giờ), giật cấp 12. Ngày mai, bão số 5 có khả năng đổi hướng, di chuyển theo hướng giữa tây-tây bắc và tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Chiều mai, vị trí tâm bão trên khu vực đất liền các tỉnh phía đông Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, giật cấp 12. Biển động rất mạnh. Từ đêm nay đến sáng mai, vùng biển vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, giật cấp 12. Biển động rất mạnh. Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to và giông. Vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định cần đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao từ 3 đến 5m.

Cùng ngày, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết lực lượng biên phòng các tỉnh, thành ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã phối hợp với địa phương thông báo, hướng dẫn cho hơn 35.000 phương tiện/gần 161.000 người biết diễn biến của bão số 5 để chủ động phòng tránh.

