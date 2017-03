Bão số 5 làm bốn người chết

Hơn 1.000 ngôi nhà bị sập đổ, tốc mái; hàng ngàn ha lúa và hoa màu bị ngập úng, hư hại; nhiều cột điện, cột ăng ten viễn thông bị đổ; một số lồng bè nuôi trồng thủy sản bị vỡ; nhiều tuyến đường giao thông bị ách tắc. Cụ thể, Lạng Sơn sập một nhà, tốc mái trên 100 nhà và một trụ sở UBND xã, đổ một cột truyền hình, một cột điện và một số cây trên tuyến đường của huyện Đình Lập, Lộc Bình. Bắc Giang ngập úng 1.529 ha lúa và hoa màu...

Ngoài ra, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp sau bão số 5, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Ở miền Bắc, lũ trên sông Cầu, sông Thương và sông Thao tiếp tục lên. Trên sông Cầu tại Đáp Cầu đỉnh lũ có khả năng đạt mức 5,7 m, trên báo động 2 là 0,4 m vào trưa nay (ngày 5-8). Trên sông Thái Bình tại Phả Lại mực nước tiếp tục lên, đến trưa nay có khả năng lên mức 4,3 m, trên báo động 1 là 0,3 m. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, khi bão số 5 tan, thời tiết các khu vực chủ yếu có mưa tập trung vào đêm và sáng sớm, ngày mưa giảm nhanh, nắng ráo sẽ quay trở lại chi phối các tỉnh phía Bắc.

HOÀNG VÂN