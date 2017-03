Bão số 5 suy yếu thành áp thấp

Hồi 17 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách Khánh Hòa-Ninh Thuận 280km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61km một giờ, giật cấp 9.



Dự báo trong khoảng 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 4 giờ ngày 12/12, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên khu vực ven biển các tỉnh Ninh Thuận – Bình Thuận. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 39km một giờ.

Tối nay 11/12, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh, ở phía tây khu vực giữa biển Đông còn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Vùng biển các tỉnh từ Bình Định-Bình Thuận, bao gồm đảo Phú Quý có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Các tỉnh ven biển từ Phú Yên-Bình Thuận từ tối nay 11/12 có gió giật mạnh cấp 6-7. Ven biển các tỉnh từ Đà Nẵng-Vũng Tàu có sóng biển cao 2-4m.

Vùng ven biển các tỉnh Nam Bộ bao gồm Bà Rịa-Vũng Tàu đến Bến Tre, Trà Vinh cần đề phòng dông, lốc xoáy, gió giật mạnh; sóng biển cao 1,5-2,5m.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh mạnh tăng cường, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to, riêng từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rất to.