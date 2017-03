Bão số 6 bẻ hướng nhắm vào Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km. Đến 7g ngày 5-10, vị trí tâm bão cách bờ biển Nghệ An - Quảng Bình khoảng 230km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 -74km/g), giật cấp 9, cấp 10.



Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với đới gió đông bắc mạnh, nên vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa, khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển các tỉnh Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh. Ở các tỉnh từ Nghệ An đến đến Thừa Thiên Huế có mưa; riêng khu vực Nghệ An đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.





Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung