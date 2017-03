Bão số 6 suy yếu thành áp thấp

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km/giờ), giật cấp 10, cấp 11. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi vào đất liền các tỉnh ven biển Nam Định - Thanh Hóa, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền rồi suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 7 giờ ngày 8-8, vị trí trung tâm vùng áp thấp trên khu vực biên giới Việt-Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của bão, ở vịnh Bắc Bộ, vùng ven biển các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Ở Bắc Bộ, các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa, có nơi mưa rất to. Vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao 3-4 m.

l Sáng 7-8, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão (PCLB) Trung ương, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng yêu cầu các tỉnh miền núi phải sơ tán dân khẩn cấp khỏi các điểm có nguy cơ sạt lở đất và chú ý giao thông qua các khu vực suối, ngầm. Ban Chỉ đạo PCBL Trung ương và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn (UBQG TKCN) cũng đã có công điện yêu cầu các đơn vị liên quan và các tỉnh từ Nghệ An trở ra phải hoàn tất việc kêu gọi, thông báo cho tàu bè về nơi trú ẩn an toàn, di dân khỏi vùng nguy hiểm...

l Cùng ngày, nhiều tàu cá trên đường tránh bão đã gặp nạn. Cụ thể, tàu BĐ-94400TS do ông Võ Trói (Phù Mỹ, Bình Định) làm thuyền trưởng, cùng 10 ngư dân đã va phải đá ngầm ở biển Thuận An (Thừa Thiên-Huế) khiến tàu chìm. Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế điều động một canô cùng hai tàu cá của ngư dân tiếp cận, đưa 10 ngư dân và lai dắt tàu cá bị nạn vào bờ an toàn.

Tối 7-8, trực ban Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định cho biết hiện vẫn chưa có phương tiện ứng cứu tàu cá BĐ-96431TS do ông Lê Văn Chì (xã Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng, cùng chín ngư dân khác trên tàu đang bị nạn trên vùng biển Trường Sa (Khánh Hòa). Trước đó, lúc 5 giờ cùng ngày, tàu cá BĐ-96431TS bị sóng lớn đánh gãy trục láp, trôi dạt trên biển.

Cũng tối 7-8, lực lượng TKCN tỉnh Nghệ An đã kéo một tàu cá và đưa 12 ngư dân gặp nạn trên biển vào bờ an toàn. Trước đó, trưa 7-8, tàu bị nạn số hiệu NA-93044TS của ông Trương Văn Thức (xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai) chở 12 ngư dân chết máy cách bờ biển thị xã Cửa Lò khoảng 20 hải lý.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Hà Tĩnh cho biết đến 20 giờ 40 đêm 7-8, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy tàu cá của ông Phạm Kỷ (xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bị hỏng máy trên biển. Chiều cùng ngày, ông Kỷ phát tín hiệu kêu cứu tàu hỏng máy, không thể vào bờ được.

