Bão số 9 cách quần đảo Trường Sa 460km, gió giật cấp 11

Neo đậu tàu thuyền tránh trú bão. Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)



Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, sau đó là Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km. Đến 13 giờ ngày 27-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc; 117,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 11-12.



Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): Từ vĩ tuyến 13,0 độ Vĩ Bắc đến vĩ tuyến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 116,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.



Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5-10 km. Đến 13 giờ ngày 28-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 116,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 10-11.



Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông khu vực bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-10, giật cấp 11-12, sóng biển cao 3-5 mét. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.



Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam mỗi giờ đi được khoảng 20-25 km.



Hoàn lưu sau bão kết hợp với không khí lạnh tăng cường (29-11) sẽ gây mưa to đến rất to cho khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa từ 30-11 đến 2-12 (200-400 mm), trên các sông thuộc khu vực này có khả năng xuất hiện lũ kèm nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Sau đó vùng mưa dịch chuyển ra phía Bắc (Nghệ An - Thừa Thiên-Huế).

Theo TTXVN/VIETNAM+