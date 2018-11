Bão số 9: Cần Thơ cấm chủ tịch quận, huyện rời địa bàn

Văn bản nêu: Bão số 9 được xác định là cơn bão có cường độ mạnh, do tác động của không khí lạnh diễn biến của bão còn rất phức tạp, hướng di chuyển, cường độ, phạm vi ảnh hưởng của bão có thể còn có những thay đổi.



Để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do bão số 9 và mưa lũ, Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) TP, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN TP phối hợp chặt chẽ với Đài Khí tượng Thủy văn TP Cần Thơ tăng cường cập nhật thông tin, diễn biến của bão số 9 (về hướng di chuyển, tốc độ di chuyển, cường độ của bão và vùng nguy hiểm) để tham mưu kịp thời cho Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN TP chỉ đạo ứng phó.



Tình hình thời tiết ở trung tâm TP Cần Thơ trưa nay.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN TP, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các sở, ban, ngành TP, chủ tịch UBND quận/huyện, UBND phường/xã/thị trấn phân công tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ; thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến của bão. Tổ chức phòng chống, ứng phó và khắc phục hậu quả do bão gây ra trong địa bàn; thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN TP.

Đồng thời các nơi phải khẩn trương rà soát phương án sơ tán, di dời dân cư, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai phương án đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân tại các khu vực nguy hiểm (trên các cồn, các cù lao, các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, khu vực trũng thấp, các lồng bè nuôi thủy sản…). Kiên quyết không để người ở lại trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi thủy sản khi bão đổ bộ vào.

Bên cạnh đó, chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn chằng chống, gia cố nhà cửa, trụ sở, trường học, bệnh viện, kho tàng, các công trình công cộng, đặc biệt đối với công trình cột, tháp cao, biển quảng cáo; tổ chức cắt tỉa cành cây tại các khu đô thị, hạn chế thiệt hại do bão. Kiểm tra kỹ hệ thống lưới điện, đảm bảo an toàn, tránh sự cố về điện làm ảnh hưởng đến tính mạng con người.

Triển khai các phương án bảo vệ sản xuất (thông báo cho người dân tạm thời ngưng xuống giống lúa đông xuân 2018-2019 để tránh thiệt hại do mưa lớn do bão gây ra). Chủ động tiêu nước chống úng ngập bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Thực hiện các biện pháp bảo vệ đê điều, nhất là các tuyến đê kè đang thi công; đảm bảo an toàn hệ thống điện, thông tin liên lạc, sẵn sàng lực lượng, vật tư để ứng cứu, khắc phục kịp thời sự cố.

Chú ý, chủ tịch UBND quận, huyện không đi khỏi địa bàn vào thứ Bảy (24-11) và Chủ nhật (25-11), theo dõi sát biễn biến bão số 9, chuẩn bị phương án bảo vệ dân và tài sản ở cấp độ bị ảnh hưởng theo phương châm “bốn tại chỗ”, duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn chuyên ngành, huy động lực lượng nhân dân tại cơ sở để sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố.

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP, giám đốc Công an TP thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, diễn biến của cơn bão số 9, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, lực lượng để kịp thời cứu hộ, cứu nạn theo lệnh điều động của chủ tịch UBND TP - Trưởng ban Chỉ huy PCTT&TKCN TP...

Ghi nhận thời tiết tại TP Cần Thơ đến trưa 24-11, trời âm u, nhiều mây, có gió.