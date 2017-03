Bảo tàng hiện đại nhất Việt Nam cần thêm 760 tỷ đồng để hoàn thiện

Chiều ngày 7/6, Sở Xây dựng và Văn hóa Hà Nội cho biết phản ánh của dự luận về những sự xuống cấp hiện vật và hiện tượng thấm nước ở Bảo tàng Hà Nội là có thật song đã những khắc phục kịp thời. Do bảo tàng còn thời gian bảo hành (24 tháng) nên một số hạng mục Tổng thầu Vinaconex phải chịu trách nhiệm.



Được đánh giá cao về chất lượng nhưng vẫn tràn nước, bong rộp…



Trưởng Ban quản lý dự án Bảo tàng Hà Nội Đồng Huyền Ngọc cho biết, công trình Bảo tàng Hà Nội đã được hoàn thành theo đúng tiến độ yêu cầu và được đánh giá cao không chỉ về mặt kỹ thuật - mỹ thuật mà cả về chất lượng, hiện đang trong giai đoạn bảo trì, bảo hành và khai thác sử dụng.







Mẫu vật chim xả đầu đen trưng bày ở bảo tàng bị trụi lông (ảnh: giadinh.net)

Năm 2014, bảo tàng sẽ đủ hiện vật trưng bày



Một số bộ phận của bảo tàng bị tràn nước nhưng đã được khắc phục

Theo Quang Phong ( Dân trí)



Theo ông Huyền Ngọc, hiện tượng tràn, đọng nước, bong rộp ở bảo tàng liên quan đến bảo hành, bảo trì. “Thời gian vận hành, tại một khu vệ sinh ở tầng 2, có một van nước bị rò rỉ dẫn đến việc có nước thấm xuống sàn phòng kỹ thuật tại tầng hầm 2 và làm hộp kỹ thuật bị ẩm”, ông Ngọc nói.Cũng thời gian trên đã phát hiện sự cố tràn nước ở hố thang máy công trình. Ngoài ra, tại vị trí lối lên của cầu thang lõi tròn tầng 1 có một khoảng tròn tại sàn epoxy bị bong rộp, đường kính khoảng 20cm (tổng diện tích lát nền khoảng hơn 40.000m2 và gần 600m2 sàn epoxy). “Chúng tôi đã phối hợp với Vinaconex tìm nguyên nhân và đã khắc phục xong hiện tượng nước tràn, bong rộp ở bảo tàng”, ông Ngọc nói thêm.Ông Nguyễn Văn Hùng - Giám đốc Bảo tàng Hà Nội - cho hay việc mẫu vật chim xả đầu đen đang trưng bày bị xuống cấp nghiêm trọng là có thật. “Nguyên nhân là do thời tiết có độ ẩm cao, tạo nấm mốc gây hư hại hiện vật”, ông Hùng phân tích.Theo ông Hùng việc này đã được xử lý kịp thời ngay vào tháng 3/2011. Bảo tàng đã phối hợp với Viện bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa để kiểm tra bảo quản thường xuyên đối với toàn bộ hiện vật thuộc chủ đề thiên nhiên đang lưu giữ trưng bày tại bảo tàng.Về việc bảo tàng vắng khách, đóng cửa sớm, ông Hùng cho hay do phần trưng bày của bảo tàng chưa hoàn thành nên không hấp dẫn người tham quan. Tuy nhiên, tính từ ngày khánh thành đến nay, bảo tàng cũng đã đón hơn 600 ngàn lượt khách.Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Lê Văn Dục cho biết, đến nay mức đầu tư vào công trình Bảo tàng Hà Nội là 2.003 tỷ đồng. “Để hoàn tất việc trưng bày, bảo tàng cần thêm khoảng 760 tỷ đồng”, ông Dục nói. Như vậy tổng mức đầu tư cho công trình này lên đến gần 2.800 tỷ đồng.Giám đốc bảo tàng Nguyễn Văn Hùng cho biết thời gian tới sẽ đẩy mạnh việc nghiên cứu, sưu tầm tài liệu, hiện vật theo yêu cầu của đề cương kịch bản, thiết kế trưng bày; hoàn thành hai chuyên đề: “Hà Nội thế kỷ 19, nửa đầu thế kỷ 20” và “Hà Nội - Thủ đô nước Việt Nam dân chủ cộng hòa” vào dịp Quốc khánh 2/9/2011.Việc thực hiện thiết kế chi tiết nội dung trưng bày của bảo tàng đã trình lãnh đạo thành phố. Đại diện Sở Xây dựng cho biết ở trong nước chưa có đơn vị đủ năng lực làm trưng bày hiện vật trong bảo tàng nên công việc này sẽ thuê người nước ngoài.Theo ông Dục, phải đến năm 2014 mới lấp đầy được các hiện vật trưng bày trong bảo tàng. Do vậy, từ nay tới lúc hoàn thành, việc trưng bày chỉ mang tính tạm thời.