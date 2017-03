Bảo vệ đánh học sinh tại Lotte Mart được giảm án

Ngày 7-5, TAND TPHCM xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo, giảm án từ 2 năm 6 tháng xuống còn 2 năm tù đối với bị cáo Phan Bá Dũng (SN 1988, nhân viên bảo vệ Công ty Dịch vụ Bảo vệ Long Hoàng) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Là bảo vệ nhưng bị cáo lại hành xử rất hung hăng.Ảnh: Phạm Dũng





Trước đó xử sơ thẩm, TAND quận 11 đã tuyên phạt Dũng 2 năm 6 tháng tù và tuyên buộc Công ty Dịch vụ Bảo vệ Long Hoàng bồi thường cho bị hại Trần Hoàng Ân 15,7 triệu đồng về tiền viện phí và chi phí khác.



Theo cáo trạng phiên tòa sơ thẩm, khoảng 19 giờ 30 ngày 31-5-2011, Trần Hoàng Ân cùng cả lớp 12A11 Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 11-TPHCM đến siêu thị Lotte Mart, thuộc tòa nhà Everich (đường 3-2, phường 15, quận 11) tổ chức liên hoan.

Khi ra về, xuống tầng hầm dắt xe, Ân phát hiện mất nón bảo hiểm nên đã to tiếng với bảo vệ tòa nhà và nhân viên bãi xe là Hoàng Thế Vinh. Ân dùng nón bảo hiểm đánh Vinh nhưng Vinh né được.



Lúc này, Phan Bá Dũng đứng sau lưng Vinh liền chạy đến dùng máy bộ đàm đánh vào trán Ân gây thương tích. Thấy vậy, nhóm học sinh đã đánh nhau với nhóm bảo vệ và sự việc chỉ được can ngăn khi có sự xuất hiện của công an.

Học sinh Trần Hoàng Ân bị thương tật 12% vĩnh viễn. Bên cạnh đó, quá trình điều tra xác định một số học sinh khác cũng bị thương ở đầu, vai nhưng không yêu cầu xử lý hình sự nên cơ quan điều tra không xem xét.