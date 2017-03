Bảo vệ môi trường: Yếu cả chính sách lẫn năng lực

Khoáng sản lấy đi, để lại ô nhiễm Quảng Ninh là tỉnh có nhiều dự án khai thác khoáng sản. Theo ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, tỉnh có hơn 60 mỏ than, cung cấp hơn 90% lượng than cho cả nước. Ngoài ra, Quảng Ninh còn là trung tâm nhiệt điện cả nước với sáu nhà máy nhiệt điện, tạo sức ép lên môi trường rất lớn cho địa phương phía Bắc. Tuy nhiên, theo ông Long, dù đóng góp lớn về kinh tế nhưng áp lực môi trường rất lớn với tỉnh. Cụ thể, giờ đây là việc giải quyết hậu quả môi trường từ hoạt động khai thác than, các nhà máy nhiệt điện, xi măng sử dụng công nghệ Trung Quốc, bị hỏng rồi được sửa chữa hoạt động lại và gây ô nhiễm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Đặc biệt là một số nhà máy xi măng được cấp phép ngay sát vịnh Hạ Long… “Hơn 90% than khai thác ở tỉnh được chở đi tiêu thụ các nơi cả nước nhưng hậu quả môi trường thì người dân Quảng Ninh phải gánh chịu. Chính phủ xem xét cho Quảng Ninh hưởng 100% thuế bảo vệ môi trường của ngành than (hiện nay chỉ được hưởng 70%, 30% nộp về trung ương) để tập trung xử lý các vấn đề về môi trường” - ông Long bày tỏ. Những con số rùng mình chưa từng công bố 100.000 tấn hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật là số lượng cả nước sử dụng trong một năm. 787 đô thị thải ra hơn 3 triệu m3 nước ngày/đêm nhưng hầu hết chưa được xử lý. Cạnh đó, hơn 13.500 cơ sở y tế phát sinh hơn 47 tấn rác thải nguy hại/năm và 125.000 m3 nước tải y tế. Ông TRẦN HỒNG HÀ, Bộ trưởng Bộ TN&MT