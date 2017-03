Bảo vệ quán cơm Minh Đức lãnh án tù vì đánh khách

Tiến trình giải quyết vụ án Vụ án này đã từng khiến dư luận bức xúc bởi nhiều người cho rằng trước đây, ở quán cơm Minh Đức đã xảy ra rất nhiều vụ đánh, tát, dùng dùi cui điện chích khách hàng nhưng chưa bị xử lý. Chỉ tới khi bảo vệ đánh người Việt kiều trên thì cơ quan chức năng mới vào cuộc. Mặt khác, quá trình xử lý vụ án, cơ quan điều tra đã một lần tạm đình chỉ điều tra nhưng sau khi bị nạn nhân khiếu nại, vụ án mới được phục hồi và đến nay các bị cáo phải ra trước vành móng ngựa... - Ngày 30-7-2010, xảy ra vụ việc bảo vệ quán cơm Minh Đức đánh ông Ngai. - Ngày 3-8-2010, Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Hà Lan đã có công hàm yêu cầu cơ quan điều tra giải quyết sự việc đến nơi đến chốn. - Ngày 11-9-2010, công an quận 1 khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, khởi tố, bắt tạm giam ba bảo vệ là Hoàng, Dương và Nghĩa nhưng sau đó vài ngày cả ba được tại ngoại. - Sau khi có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, VKSND quận 1 từ chối phê chuẩn, yêu cầu cơ quan điều tra xác minh vai trò cũng như tỉ lệ thương tật của từng đối tượng gây ra cho nạn nhân. - Ngày 10-1, cơ quan điều tra ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án vì lý do sau khi tiến hành điều tra thấy đã hết hạn điều tra, tỉ lệ thương tật của ông Ngai là 7% nhưng chưa xác định được từng đối tượng đã gây thương tật cho ông Ngai là bao nhiêu %. - Ngày 11-3, ông Ngai gửi khiếu nại quyết định tạm đình chỉ điều tra. - Ngày 18-3, cơ quan điều tra ra quyết định phục hồi điều tra vụ án...