Bập bênh giám định thương tật, độ tuổi

Bị can được quyền biết kết luận giám định Theo quy định, bị can có quyền yêu cầu được thông báo về nội dung kết luận giám định. Đồng thời, họ được trình bày ý kiến về kết luận này và yêu cầu giám định bổ sung hoặc giám định lại. Trong trường hợp yêu cầu của bị can không được chấp nhận thì cơ quan điều tra phải nêu rõ lý do và thông báo đến bị can. Nhưng thực tế, đa phần bị can không nắm được quy định pháp luật nên cũng không có yêu cầu trên. Cũng vì vậy, thực tiễn tố tụng cho đến nay cũng chưa hề có trường hợp có ý kiến bị can về kết luận giám định. Để bảo đảm quyền lợi chính đáng của họ thì cơ quan tố tụng nên thông báo về kết luận giám định và để chính bản thân họ lên tiếng về bản giám định đó. Điều này cũng không có gì khó khăn và quá đáng. Phát hiện thủ phạm nhờ… mùi Đầu năm 2008, các chuyên gia thuộc lực lượng Cảnh sát kỹ thuật và khoa học hình sự Pháp đã phá thành công một vụ án nhờ vào mùi của thủ phạm. Trên vũ khí bỏ lại cạnh xác nạn nhân, các chuyên gia đã thu thập được một dấu vết mùi rất đáng giá, rồi so sánh với mùi của một người tình nghi. So sánh nhiều lần, họ thấy hai mùi trùng khớp nhau nên cảnh sát đã bắt giữ nghi can. Trước những bằng chứng khoa học thuyết phục, kẻ thủ ác đã cúi đầu nhận tội. Từ vỏ đạn truy ra nhà Cục Điều tra liên bang Mỹ đã đưa vào sử dụng máy phác họa họa đồ vị trí nhà của tên sát nhân nhờ liên kết các dấu vết để lại trên viên đạn mà thủ phạm đã bóp cò, cùng kỹ thuật dò tìm dấu vân tay, mã di truyền ADN có thể dính trên vỏ đạn. Hỗ trợ máy phác họa này còn có máy quang phổ mà trong bộ nhớ của máy hoạt động bằng tia hồng ngoại này có khả năng lưu trữ các kết cấu lý hóa của băng dính, hồ sơ, dầu ăn, sơn, nhựa và nhất là hàng trăm loại sơn thường được các nhà sản xuất xe ôtô sử dụng. Lọc tiếng bắt thủ phạm Từ băng video của một máy ghi hình giám sát quanh khu giải trí Disneyland ở thành phố Orlando (Mỹ), các nhà khoa học đã lọc, tách từ tiếng ồn trong băng ra được giọng nói con người và làm rõ được hình ảnh một vụ hiếp dâm xảy ra trên chiếc xe tải. Từ hình ảnh do máy ghi lại, các nhà điều tra đã đọc được 6/7 con số của biển số xe và thủ phạm đã bị bắt giữ sau đó.