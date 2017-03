Bắt 2 cán bộ hải quan cấu kết buôn lậu hàng hóa có giá trị cực lớn

Ngày 6-6, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Nguyễn Phước Tường (SN 1969, nhân viên hải quan KV3 TP HCM), Bùi Anh Tuấn (SN 1977, nhân viên Cục Hải quan TP HCM), Châu Thanh Nhàn (SN 1959, đại diện Công ty Tân Nhật Huy Vĩnh Đạt) và Tạ Quang Trình (hành nghề tự do). Trước đó, ngày 7-3, Công an TP HCM đã khởi tố và bắt tạm giam Lâm Lương Quang ( SN 1976, giám đốc Công ty TNHH Hùng Cường, quận 5).

Bùi Anh Tuấn cho rằng mình làm đúng quy trình !

Ngày 30-12-2013, Công ty Tân Nhật Huy Vĩnh Đạt do Sầm Đức Dũng làm giám đốc và Công ty Nhất Minh do Trần Thị Thu Sang làm giám đốc (cả haiđang bị truy tìm) mở 10 tờ khai hải quan nhập khẩu hàng hóa kê khai phụ kiện đèn, bóng đèn, nhựa, dây viền trang trí…với tổng trị giá khoảng 930 triệu đồng và được công chức Hải quan KV3 ký xác nhận kiểm hóa và thông quan cùng ngày.

Nguyễn Phước Tường đã bắt tay với các đối tượng, giúp sức vụ buôn lậu 10 container hàng lậu trị giá 37 tỉ đồng

Đến khuya 30-12-2013, Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP HCM phối hợp với Chi cục Quản lý Thị trường TP HCM kiểm tra 10 container thì phát hiện một số kiện hàng bị mở, rạch không đúng tỉ lệ kiểm hóa. Thực tế hàng hóa bao gồm 721 danh mục với hơn 6,5 triệu đơn vị sản phẩm không đúng như khai báo. Theo xác định ban đầu của Chi cục Quản lý Thị thường TP HCM, toàn bộ số hàng hóa bị tạm giữ có giá trị hơn 37 tỉ đồng.

Đối tượng Tạ Quang Trình tại công an

Khi bị điều tra, Nguyễn Phước Tường và Bùi Anh Tuấn cho rằng đã làm đúng quy trình kiểm hóa. Tuy nhiên công an đã lấy lời khai của những người liên quan và qua thực tế kiểm tra hàng hóa, đủ cơ sở xác định Tuấn và Trình không thực hiện kiểm hóa được phân công.

Tường đã móc nối từ trước với các đối tượng làm thủ tục nhập khẩu để không kiểm hóa, ký hồ sơ hợp thức hóa giả tạo. Hành vi này đã cấu thành tội “Buôn lậu” với số lượng và giá trị cực kỳ lớn.

Châu Thanh Nhàn trực tiếp liên hệ với các đối tượng khác để làm thủ tục nhập 10 container hàng lậu

Quá trình kiểm hóa Tuấn khai có kiểm tra hàng hóa đựng trong bao, carton và khi đối chiếu với thông tin hàng hóa khai báo trên tờ khai hải qaun thấy đúng nên cho thông quan nhưng không nhớ mặt hàng kiểm tra khi kiểm hóa là gì (?). Tuấn đã mỏ mặc cho Tường thực hiện trót lọt hành vi phạm tội. Sai phạm của Tuấn đã cấu thành tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”

Quang là người đứng tên nhận hàng vận tải đơn của hai hãng tàu Yangming, WanHai. Sau khi hàng hóa về cảng, Quang đưa cho Nhàn 10 triệu đồng kèm 10 bộ hồ sơ, cùng nhiều giấy tờ đã ký khống chữ ký của giám đốc 2 Công ty Tân Nhật Huy Vĩnh Đạt và Nhất Minh để Nhàn đem giấy tờ đến Cảng VICT (quận 7) thực hiện khai báo hải quan.

Dựa trên hồ sơ Quang đưa, Nhàn giao lại cho Trình để làm thủ tục truyền dữ liệu khai báo hải quan điện tử. Ngoài ra, Quang còn cung cấp và chỉ đạo cấp dưới khai báo không đúng về số lượng, chủng loại hàng hóa trên tờ khai container của 2 công ty nhằm thực hiện buôn lậu số lượng và giá trị đặc biệt lớn từ Trung Quốc vào Việt Nam.